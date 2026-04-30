Poprawka matury 2026. Kto może przystąpić, kiedy egzaminy i kiedy wyniki? Najważniejsze terminy CKE

Matura 2026 – harmonogram egzaminów CKE

Sesja egzaminu dojrzałości w 2026 roku rozpocznie się 4 maja 2026 roku i potrwa do 30 maja 2026 roku. To właśnie wtedy absolwenci szkół średnich przystąpią do obowiązkowych egzaminów pisemnych.

Najważniejsze daty to:

4 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

5 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

6 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Wyniki matur 2026 zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego samego dnia uczniowie będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości oraz aneksy z wynikami.

16

Poprawka matury 2026: najważniejsze informacje

Nie każdy maturzysta zakończy egzamin w maju sukcesem. Dla osób, które nie zaliczą jednego obowiązkowego przedmiotu, przewidziano egzamin poprawkowy matury 2026.

Kiedy odbędzie się poprawka matury 2026?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła konkretne terminy:

24 sierpnia 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – część pisemna

25 sierpnia 2026 (wtorek) – część ustna

To oznacza, że poprawka matury 2026 odbędzie się tradycyjnie pod koniec wakacji, dając uczniom dodatkowy czas na przygotowanie.

Kto może przystąpić do poprawki matury?

Z poprawki matury 2026 mogą skorzystać osoby, które:

przystąpiły do wszystkich obowiązkowych egzaminów,

nie zdały tylko jednego przedmiotu obowiązkowego (pisemnego lub ustnego),

złożą odpowiednią deklarację w terminie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie załącznika 7, czyli deklaracji o chęci poprawy, do dyrektora szkoły. Termin mija 15 lipca 2026 roku.

Wyniki poprawki matury 2026

Ostatnim etapem będzie ogłoszenie wyników. CKE zaplanowała ich publikację na 11 września 2026 roku. To właśnie wtedy maturzyści dowiedzą się, czy udało im się ostatecznie zdać egzamin dojrzałości.

Dlaczego poprawka matury 2026 jest ważna?

Poprawka matury to dla wielu uczniów druga szansa na zdobycie świadectwa dojrzałości. Od jej wyniku zależy możliwość rozpoczęcia studiów, a często także dalsze plany edukacyjne i zawodowe. Dlatego tak ważne jest, aby pilnować terminów CKE i odpowiednio przygotować się do sierpniowego egzaminu.