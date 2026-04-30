Edyta Górniak wraca na scenę. Poprzedni występ musiała odwołać. Przed nią wielka premiera

Edyta Górniak rozpoczęła 2026 rok z impetem. Artystka poinformowała o współpracy z globalną platformą SkyShowtime, która zrealizowała jej dwuczęściowy dokument zatytułowany po prostu "Edyta Górniak". Produkcja, choć podsumowująca trzy dekady obecności gwiazdy w mediach i świadomości Polaków, nie koncentruje się wyłącznie na najbardziej głośnych momentach jej kariery. Artystka pokazuje w nim także swoją codzienność - daleką od blasku fleszy, medialnego zgiełku i pogoni za sensacją.

Edyta Górniak - nowa piosenka

Chwilę po premierze dokumentu Edyta Górniak zaprezentowała fanom długo wyczekiwaną nowość muzyczną. Na rynku ukazał się jej singiel "Superpower", nad którego brzmieniem pracowała m.in. ze swoim synem Allanem. Utwór miał zostać wykonany na żywo podczas gali On Air Music Awards, jednak gwiazda w ostatniej chwili odwołała swój występ.

Bywały różne okoliczności i warunki w przeszłości, ale filmem i singlem otworzyłam nowy rozdział i chcę już tylko dzielić się z wami muzyką na żywo, kiedy mogę mieć szczery kontakt z publicznością i mnożyć piękne emocje. W tej chwili jest to niemożliwe. Dziękuję wam za zrozumienie. Wracam do zdrowia i wracam do Was jak najszybciej, bo ja także bardzo czekam tego spotkania. Trzymam kciuki za wszystkich artystów i życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Całuję mocno. Edi - wyjaśniła.

Na premierę "Superpower" na żywo nie musieliśmy czekać długo. Edyta Górniak zaprezentuje nowy utwór podczas pierwszego półfinału "Must Be The Music".

Edyta Górniak wystąpi w "Must Be The Music"

To już oficjalne! Edyta Górniak będzie gwiazdą pierwszego, zaplanowanego na 1 maja półfinału programu "Must Be The Music", w którym uczestnicy zawalczą o możliwość zaprezentowania się w wielkim finale show. Artystka, jak podaje produkcja, wykona na scenie dwa utwory: pochodzący z płyty "Perła" utwór "Jak najdalej" oraz najnowszy - "Superpower". Przed piosenkarką i jej fanami zatem wyjątkowy moment - pierwsze publiczne wykonanie kawałka.