Matura 2026 coraz bliżej, a internet już pęka ze śmiechu. Memy maturzystów podbijają sieć

Anna Kisiel
2026-04-30 14:44

Do matury 2026 zostało już niewiele czasu, a napięcie wśród uczniów rośnie z każdym dniem. Jedni powtarzają lektury, inni rozwiązują arkusze z matematyki, a jeszcze inni… tworzą memy, które błyskawicznie obiegają internet. Humor stał się dla maturzystów najlepszym sposobem na rozładowanie stresu, a sieć zalała fala zabawnych obrazków, filmików i komentarzy. Z tego śmieją się dziś nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, rodzice i absolwenci, którzy doskonale pamiętają własne zmagania z egzaminem dojrzałości.

Matura. Najlepsze memy. Egzamin dojrzałości na wesoło
Matura to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu młodych ludzi. W głowie tysiące myśli: czy pojawi się ulubiona lektura, czy matematyka okaże się łaskawa, czy ustny polski nie zaskoczy pytaniem, którego akurat nikt nie powtórzył. Im bliżej maja, tym większe emocje. Jednak – jak pokazują media społecznościowe – maturzyści 2026 mają na to własny sposób. Zamiast wpadać w panikę, coraz częściej wybierają… śmiech.

Internet właśnie przeżywa prawdziwy wysyp maturalnych memów. Królują żarty o nocnym „zakuwaniu” dzień przed egzaminem, rozpaczliwym otwieraniu książek, które przez cały rok leżały nietknięte na półce, oraz słynnych obietnicach w stylu: „od poniedziałku zaczynam się uczyć”. Nie brakuje też memów o matematyce, która od lat budzi największe emocje. Dla jednych to królowa nauk, dla innych – największy koszmar maja.

Matura. Najlepsze memy. Egzamin dojrzałości na wesoło
Matura 2026 - egzamin dojrzałości dla wszystkich uczniów

4 maja 2026 roku o godz. 9:00 maturzyści zmierzą się z językiem polskim, dzień później z matematyką, a 6 maja napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego. To właśnie te trzy daty najczęściej przewijają się dziś w internetowych żartach. Szczególnie matematyka doczekała się statusu internetowej legendy – memy o „liczeniu punktów potrzebnych do zdania” albo „modlitwie o proste zadania zamknięte” rozbawiają tysiące internautów.

Choć za śmiechem kryje się realny stres, memy stały się czymś więcej niż tylko chwilową rozrywką. To forma odreagowania, wspólnego przeżywania emocji i pokazania, że każdy maturzysta przechodzi przez podobne obawy. A skoro nie da się całkowicie wyeliminować stresu, można przynajmniej obrócić go w żart.

