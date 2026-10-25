Ekstraklasa. Lech Poznań pokonuje Legię Warszawa 2:1

Lech Poznań wygrywa w Warszawie z Legią

W rozegranym w Warszawie hicie 12. kolejki ekstraklasy piłkarze Legii Warszawa ulegli Lechowi Poznań 1:2. Tym samym drużyna prowadzona przez Marka Papszuna doznała pierwszej porażki w trwającym sezonie ligowym, tracąc na rzecz gości przodownictwo w tabeli. Bramkę decydującą o wygranej zdobył w końcówce spotkania pochodzący z Hondurasu Luis Palma.

Przed tym spotkaniem stołeczny zespół był ostatnią niepokonaną drużyną w ekstraklasie, mając na koncie serię 15 meczów bez porażki. Ostatnią przegraną warszawianie zanotowali pod koniec kwietnia, również z Lechem (0:4). Za kadencji Nielsa Frederiksena Lech pozostaje niepokonany w starciach z Legią.

Emocjonujący przebieg hitu ekstraklasy

Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu zadymienia stadionu przez kibiców. W pierwszej połowie brakowało bramek, mimo kilku dogodnych sytuacji z obu stron. Bramkarz Lecha, Mateusz Lis, kilkukrotnie uratował swój zespół po strzałach Pawła Wszołka, Kacpra Chodyny i Rafała Augustyniaka.

W drugiej połowie to goście z Poznania jako pierwsi zdobyli bramkę po trafieniu Yannicka Agnero w 56. minucie. Legia odpowiedziała w 74. minucie za sprawą Bohdana Wjunnyka, jednak ostatnie słowo należało do Lecha. W 87. minucie Daniel Hakans wyłożył piłkę do Luisa Palmy, który ustalił wynik spotkania na 2:1 dla „Kolejorza”.