Helena Englert zmieniła kolor włosów. Aktorka zaskoczyła wyglądem w "Tańcu z Gwiazdami"

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Helena Englert w nowej odsłonie
Aktorka biorąca udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie pozwala o sobie zapomnieć i regularnie zaskakuje widzów. Udział w popularnym formacie Polsatu to dla celebrytów nie tylko możliwość pochwalenia się poczuciem rytmu i sprawnością fizyczną, ale również świetna okazja do zabawy własnym wizerunkiem. Z odcinka na odcinek uczestnicy prezentują się w innych, często spektakularnych kreacjach i wymyślnych charakteryzacjach. Tym razem wzrok wszystkich przykuła Helena Englert, która zrezygnowała z dotychczasowego wyglądu i pochwaliła się na wizji zupełnie nowym kolorem włosów.
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Helena Englert przyciemniła włosy
Do tej pory aktorka znana była przede wszystkim jako posiadaczka jasnych kosmyków i od początku swojej kariery w show-biznesie konsekwentnie stawiała na odcienie blondu. Jednak podczas występu w „Tańcu z Gwiazdami”, wyemitowanym 25 października 2026 roku, córka pary aktorskiej, Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, zaprezentowała się jako brunetka, czym z pewnością zelektryzowała swoich fanów.
Pary walczące o wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"
Oto pełne zestawienie gwiazd i tancerzy, rywalizujących o główne trofeum w tanecznym programie:
- Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
- Dominik Rupiński i Estelle Francois
- Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka (odpadli z programu)
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko (odpadli z programu)
- Karolina „Kaeyra” Baran i Kacper Rutka (odpadli z programu)
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska (odpadli z programu)
- Monika Borzym i Michał Kassin (odpadli z programu)