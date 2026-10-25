Helena Englert zmieniła kolor włosów. Aktorka zaskoczyła wyglądem w "Tańcu z Gwiazdami"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-25 21:46

Helena Englert postanowiła odświeżyć swój wizerunek i zaprezentowała się w nowej fryzurze na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Znana z jasnych pasm uczestniczka programu telewizji Polsat zdecydowała się na radykalny krok i pożegnała się ze swoim dotychczasowym blondem. Zobaczcie, jak wygląda.

Helena Englert w nowej odsłonie

Aktorka biorąca udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie pozwala o sobie zapomnieć i regularnie zaskakuje widzów. Udział w popularnym formacie Polsatu to dla celebrytów nie tylko możliwość pochwalenia się poczuciem rytmu i sprawnością fizyczną, ale również świetna okazja do zabawy własnym wizerunkiem. Z odcinka na odcinek uczestnicy prezentują się w innych, często spektakularnych kreacjach i wymyślnych charakteryzacjach. Tym razem wzrok wszystkich przykuła Helena Englert, która zrezygnowała z dotychczasowego wyglądu i pochwaliła się na wizji zupełnie nowym kolorem włosów.

ZOBACZ TAKŻE: Julia Wieniawa w koronkach pod prysznicem! Takiego koncertu jeszcze nie widzieliście

Tak Helena Englert zarabiała na czynsz. Podziękowała swojej najlepszej przyjaciółce!

Helena Englert przyciemniła włosy

Do tej pory aktorka znana była przede wszystkim jako posiadaczka jasnych kosmyków i od początku swojej kariery w show-biznesie konsekwentnie stawiała na odcienie blondu. Jednak podczas występu w „Tańcu z Gwiazdami”, wyemitowanym 25 października 2026 roku, córka pary aktorskiej, Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, zaprezentowała się jako brunetka, czym z pewnością zelektryzowała swoich fanów.

Helena Englert
Galeria zdjęć 20

Pary walczące o wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"

Oto pełne zestawienie gwiazd i tancerzy, rywalizujących o główne trofeum w tanecznym programie:

  • Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
  • Dominik Rupiński i Estelle Francois
  • Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka (odpadli z programu)
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko (odpadli z programu)
  • Karolina „Kaeyra” Baran i Kacper Rutka (odpadli z programu)
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska (odpadli z programu)
  • Monika Borzym i Michał Kassin (odpadli z programu)

ROLKI

Taniec z gwiazdami
Helena Englert