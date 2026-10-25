Helena Englert zmieniła kolor włosów. Aktorka zaskoczyła wyglądem w "Tańcu z Gwiazdami"

Helena Englert w nowej odsłonie

Aktorka biorąca udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie pozwala o sobie zapomnieć i regularnie zaskakuje widzów. Udział w popularnym formacie Polsatu to dla celebrytów nie tylko możliwość pochwalenia się poczuciem rytmu i sprawnością fizyczną, ale również świetna okazja do zabawy własnym wizerunkiem. Z odcinka na odcinek uczestnicy prezentują się w innych, często spektakularnych kreacjach i wymyślnych charakteryzacjach. Tym razem wzrok wszystkich przykuła Helena Englert, która zrezygnowała z dotychczasowego wyglądu i pochwaliła się na wizji zupełnie nowym kolorem włosów.

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Tak Helena Englert zarabiała na czynsz. Podziękowała swojej najlepszej przyjaciółce!

Helena Englert przyciemniła włosy

Do tej pory aktorka znana była przede wszystkim jako posiadaczka jasnych kosmyków i od początku swojej kariery w show-biznesie konsekwentnie stawiała na odcienie blondu. Jednak podczas występu w „Tańcu z Gwiazdami”, wyemitowanym 25 października 2026 roku, córka pary aktorskiej, Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, zaprezentowała się jako brunetka, czym z pewnością zelektryzowała swoich fanów.

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Pary walczące o wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"

Oto pełne zestawienie gwiazd i tancerzy, rywalizujących o główne trofeum w tanecznym programie: