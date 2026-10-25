Zakończyła się 12. kolejka ekstraklasy piłkarskiej. Wyniki meczów

Wyniki meczów w piątek 23 października

W piątek Widzew Łódź zremisował na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze 1:1. Bramkę dla łodzian zdobył Karol Świderski, a wyrównał Kacper Urbański. Z kolei Motor Lublin podzielił się punktami z KGHM Zagłębie Lubin, remisując 2:2.

Bramki dla Motoru zdobyli Mateusz Łęgowski i Mbaye N Diaye, a dla Zagłębia trafili Sebastian Kerk i Marcel Reguła. Spotkanie sędziował Mateusz Jenda.

Sobotnie emocje w Krakowie i Szczecinie

W sobotę Wisła Kraków pokonała Raków Częstochowa 2:1. Gole dla krakowian strzelili Julius Ertlthaler i Kacper Duda. W Szczecinie Pogoń wygrała z Radomiakiem Radom 4:3, a dwie bramki dla gospodarzy zdobył Kamil Grosicki.

Korona Kielce pokonała GKS Katowice 1:0 po trafieniu Camilo Meny, a Xavier Dziekoński obronił rzut karny. Piast Gliwice pewnie wygrał z Cracovią Kraków 3:1.

Niedzielne spotkania 12 kolejki ekstraklasy

W niedzielę 25 października Legia Warszawa przegrała z Lechem Poznań 1:2. Bramki dla Lecha zdobyli Yannick Agnero i Luis Palma, a dla Legii trafił Bohdan Wjunnyk. Mecz sędziował Szymon Marciniak, a na trybunach zasiadło 27 410 widzów.

Śląsk Wrocław zwyciężył Wieczystą Kraków 2:0 po golach Malaly Dembele i Przemysława Banaszaka. W ostatnim spotkaniu Jagiellonia Białystok pokonała Wisłę Płock 1:0 po bramce Ousmane Sowa w 83. minucie.