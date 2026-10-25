Julia Wieniawa w koronkach pod prysznicem! Takiego koncertu jeszcze nie widzieliście

Julia Wieniawa mówi wprost: "Chcę być godną następczynią Tyszkiewicz"

Wieniawa w koronkach pod prysznicem

Julia Wieniawa po raz kolejny udowodniła, że nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. Tym razem piosenkarka postanowiła zorganizować nietypowy, spontaniczny "koncert", który przyciągnął uwagę internautów. Gwiazda zadbała o wyjątkową oprawę, a jej stylizacja zdecydowanie nie należała do zwyczajnych. Wieniawa postawiła na spektakularną, czarną koronkową suknię, która podkreśliła jej sylwetkę i nadała całości niezwykle zmysłowego charakteru. Nie zabrakło również oryginalnych dodatków. Na głowie artystki pojawiła się ozdoba z klasyczną woalką, a ciemne okulary dopełniły intrygujący wizerunek. W tak efektownej kreacji Julia Wieniawa udała się do łazienki, gdzie weszła pod prysznic i nagrała krótki występ. Niecodzienne nagranie trafiło na jej profil na Instagramie. Za tym pomysłowym działaniem kryje się konkretny cel. W ten niekonwencjonalny sposób Wieniawa promuje swoją najnowszą piosenkę.

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Zaskakujący duet Julii Wieniawy

Nową piosenkę Julia Wieniawa nagrała we współpracy z innym znanym artystą. Piosenkarka chętnie współpracuje z muzykami reprezentującymi różne gatunki. Śpiewała już m.in. z Andreą Bocellim czy Maciejem Musiałowskim. Teraz postawiła na skrajnie inny kierunek. Jej najnowszy duet to... Malik Montana! Wieniawa pojawiła się ostatnio jako gość na koncercie kontrowersyjnego rapera, a teraz oficjalnie wydają wspólny singiel. Kawałek pod tytułem "Chwila zapomnienia" ma ukazać się już wkrótce, a fragment można posłuchać na wspomnianym wcześniej nagraniu z Instagrama. Nie ma wątpliwości, że to naprawdę gorący duet!

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