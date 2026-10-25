Polskie jury na Eurowizji Junior 2026. Znamy skład! Jakim krajom przyznali punkty?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-25 16:16

Wiemy już, kto z Polski oceniał uczestników Eurowizji Junior 2026. Telewizja Polska zdradziła skład jurorów. Zgodnie z regulaminem wydarzenia w składzie muszą być trzy osoby dorosłe oraz dwoje dzieci. Wszyscy muszą być powiązani z muzyką, telewizją, radiem lub inną formą wyrazu artystycznego. W składzie komisji była m,in. Majka Jeżowska! Kto jeszcze?

Eurowizja Junior 2026 - polskie jury

Telewizja Polska poinformowała o składzie polskiego jury na Eurowizji Junior 2026. W tym gronie musiało być pięć osób, bo tego wymaga regulamin wydarzenia. Co ciekawe, komisja nie ocenia dokładnie tych samych występów co widzowie. Tak samo, jak na Eurowizji dla dorosłych, dzień przed wielkim finałem odbywa się próba generalna z udziałem publiczności, dokładnie z tym samym scenariuszem i z tymi samymi koncepcjami występów. To właśnie wtedy odbywa się ocenianie przez jurorów. Oznacza to, że organizatorzy znają wynik głosowania komisji już dzień przed wielkim finałem. Kto w tym roku oceniał uczestników w Polsce? W skład jury weszli: 

  • Majka Jeżowska - jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, nazywana przez wielu królową piosenki dziecięcej 
  • Paweł Podgórski - wokalista, aktor teatralno-musicalowy powiązany z Teatrem Roma w Warszawie; aktor dubbingowy m.in. w produkcjach dziecięcych 
  • Santiago Bello - tancerz i choreograf, który od lat pracuje przy największych widowiskach telewizyjnych w Polsce
  • Antonina Grobelna - wokalistka, finalistka 9. edycji programu "The Voice Kids"
  • Kajetan Kucharski - polski aktor dziecięcy, teatralny oraz dubbingowy

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - głosy polskiego jury

Jak zagłosowało jury z Polski na Eurowizji Junior 2026? Oto wynik głosowania komisji:

  • 12 pkt: Francja 
  • 10 pkt: Gruzja 
  • 8 pkt: Holandia
  • 7 pkt: Hiszpania
  • 6 pkt: Armenia 
  • 5 pkt: Ukraina 
  • 4 pkt: Cypr
  • 3 pkt: San Marino
  • 2 pkt: Irlandia 
  • 1 pkt: Macedonia Północna 
Eurowizja Junior 2026 od kulis
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Eurowizja Junior 2026 - wynik Polski

Jakie miejsce zajął Wiktor Sas, który na konkursie na Malcie reprezentował Polskę? Piosenkarz znalazła się na 6. miejscu w tabeli. Łącznie zdobył 144 punkty, z czego 83 od jurorów, a 61 od publiczności w głosowaniu online.

ROLKI

The Voice Kids
Majka Jeżowska
Eurowizja Junior 2026