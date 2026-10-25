Polskie jury na Eurowizji Junior 2026. Znamy skład! Jakim krajom przyznali punkty?

Eurowizja Junior 2026 - polskie jury

Telewizja Polska poinformowała o składzie polskiego jury na Eurowizji Junior 2026. W tym gronie musiało być pięć osób, bo tego wymaga regulamin wydarzenia. Co ciekawe, komisja nie ocenia dokładnie tych samych występów co widzowie. Tak samo, jak na Eurowizji dla dorosłych, dzień przed wielkim finałem odbywa się próba generalna z udziałem publiczności, dokładnie z tym samym scenariuszem i z tymi samymi koncepcjami występów. To właśnie wtedy odbywa się ocenianie przez jurorów. Oznacza to, że organizatorzy znają wynik głosowania komisji już dzień przed wielkim finałem. Kto w tym roku oceniał uczestników w Polsce? W skład jury weszli:

Majka Jeżowska - jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, nazywana przez wielu królową piosenki dziecięcej

- jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, nazywana przez wielu królową piosenki dziecięcej Paweł Podgórski - wokalista, aktor teatralno-musicalowy powiązany z Teatrem Roma w Warszawie; aktor dubbingowy m.in. w produkcjach dziecięcych

- wokalista, aktor teatralno-musicalowy powiązany z Teatrem Roma w Warszawie; aktor dubbingowy m.in. w produkcjach dziecięcych Santiago Bello - tancerz i choreograf, który od lat pracuje przy największych widowiskach telewizyjnych w Polsce

- tancerz i choreograf, który od lat pracuje przy największych widowiskach telewizyjnych w Polsce Antonina Grobelna - wokalistka, finalistka 9. edycji programu "The Voice Kids"

- wokalistka, finalistka 9. edycji programu "The Voice Kids" Kajetan Kucharski - polski aktor dziecięcy, teatralny oraz dubbingowy

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - głosy polskiego jury

Jak zagłosowało jury z Polski na Eurowizji Junior 2026? Oto wynik głosowania komisji:

12 pkt: Francja

Francja 10 pkt: Gruzja

Gruzja 8 pkt: Holandia

Holandia 7 pkt: Hiszpania

Hiszpania 6 pkt: Armenia

Armenia 5 pkt: Ukraina

Ukraina 4 pkt: Cypr

Cypr 3 pkt: San Marino

San Marino 2 pkt: Irlandia

Irlandia 1 pkt: Macedonia Północna

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Eurowizja Junior 2026 - wynik Polski

Jakie miejsce zajął Wiktor Sas, który na konkursie na Malcie reprezentował Polskę? Piosenkarz znalazła się na 6. miejscu w tabeli. Łącznie zdobył 144 punkty, z czego 83 od jurorów, a 61 od publiczności w głosowaniu online.