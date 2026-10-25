MKS Dąbrowa Górnicza z cennym zwycięstwem. Trefl Sopot musiał uznać wyższość rywala

Zwycięstwo gospodarzy po zaciętej walce

Mecz pomiędzy MKS Dąbrowa Górnicza a zespołem Energa Trefl Sopot zakończył się wynikiem 88:82 na korzyść gospodarzy. Spotkanie obfitowało w wyrównaną walkę, a poszczególne kwarty kończyły się wynikami: 22:19, 23:24, 27:18 i 16:21. Kluczowa dla końcowego rezultatu okazała się trzecia część gry, w której zespół z Dąbrowy Górniczej zbudował bezpieczną przewagę.

W barwach zwycięskiego zespołu najwięcej punktów zdobył Jordan Hall, zapisując na swoim koncie 19 oczek. Niewiele ustępował mu Daylen Kountz z dorobkiem 18 punktów. Znaczący wkład w sukces MKS-u mieli także Martin Peterka i Kyle Lofton, którzy dorzucili po 13 punktów do ogólnego dorobku drużyny.

Kto punktował dla zespołu gości?

Mimo porażki, gracze Energa Trefl Sopot pokazali się z dobrej strony. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie gości był Jakub Schenk, który rzucił 17 punktów. Dobre zawody rozegrał również Trey Anderson, zdobywca 14 punktów, starając się dotrzymać kroku rywalom.

Wśród pozostałych graczy z Sopotu wyróżnili się Szymon Kiejzik oraz Stefan Simanić, zdobywając po 12 punktów. Carter Gilmore i Tobias Rotegard dodali po 9 oczek. Chociaż drużyna zagrała ambitnie, zwłaszcza w czwartej kwarcie wygranej 21:16, nie wystarczyło to do odrobienia strat z wcześniejszych części meczu.