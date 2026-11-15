Dominik Olejniczak dominuje we Włoszech. Sprawdź jego fenomenalne statystyki

Znakomite statystyki polskiego środkowego

W wyjazdowym meczu ósmej kolejki włoskiej ekstraklasy zespół Bertram Derthona Tortona pokonał Aqua S. Bernardo Cantu 106:92. Najlepszym zawodnikiem niedzielnego spotkania został pochodzący z Torunia środkowy. Trzydziestoletni koszykarz rozpoczął mecz w pierwszej piątce i spędził na boisku dokładnie 27 minut. W tym czasie zaprezentował wybitną skuteczność, trafiając dziewięć z jedenastu rzutów za dwa punkty oraz oba rzuty wolne.

Polak zakończył starcie z dorobkiem 20 punktów oraz 11 zbiórek. Reprezentant naszego kraju zdobył pierwsze w trwających rozgrywkach double-double. Środkowy z Piemontu dołożył do tego dorobku także dwie asysty i jeden blok. Jego wskaźnik efektywności wyniósł aż 35, co jest najlepszym rezultatem w całym meczu oraz osobistym rekordem zawodnika w tym sezonie.

Jaka jest sytuacja zespołu z Piemontu?

Identyczną zdobycz punktową w zwycięskim zespole zanotował jedynie Christian Vital. Amerykański koszykarz i były gracz Legii Warszawa był obok Polaka najskuteczniejszym ogniwem gości. Statystyki pokazują, że w czasie przebywania trzydziestolatka na parkiecie, jego drużyna wypracowała 13 punktów przewagi nad rywalami. To już drugi z rzędu rok, w którym zawodnik z Torunia reprezentuje barwy klubu z Tortony, po wcześniejszych czterech sezonach spędzonych w lidze francuskiej.

Zespół reprezentanta Polski legitymuje się obecnie bilansem trzech zwycięstw i pięciu porażek. Pozwala to drużynie zajmować dwunastą pozycję w szesnastozespołowej stawce Lega A. Na czele ligowej tabeli znajduje się obecnie ekipa Basket Napoli, która wygrała siedem z ośmiu spotkań. Drugie miejsce zajmuje Virtus Bolonia, mający na swoim koncie sześć triumfów i dwie przegrane.