"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 1.11.2026? Ta decyzja zaskoczyła widzów

Za nami już ponad połowa 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Widzowie mogli już zobaczyć specjalną Akademię Czarnej Mamby, Disney Night, Latino Night czy odcinek rodzinny. Okazało się, że po Maryli Night przyszedł czas na... Irena Santor Night! Gwiazdy zatańczyły do jej największych przebojów, a dodatkową jurorką ogłoszono byłą prezydentową - Jolantę Kwaśniewską. Zastąpi ona jednorazowo Julię Wieniawę.

Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość - skomentowała Kwaśniewska

Punktacja Taniec z Gwiazdami 1.11.2026

Pary dalej walczą o Kryształową Kulę. W 9. odcinku zatańczyli oni do największych hitów Ireny Santor podczas Irena Santor Night. Dodatkowo pary wykonały wybrany taniec ludowy. Oto punktacja z odcinka:

Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 38 = 78 punktów Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 40 + 36 punktów = 76 punktów Dominik Rupiński i Estelle François 37 + 38 = 75 punktów Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 38 + 36 = 74 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna 38 +30 = 68 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka 27 + 34 punkty = 61 punktów

MANDARYNA CZY BRITNEY? KRYSTIAN ODGADUJE, KTÓRA TO KTÓRA

Kto odpadł 1 listopada 2026 z roku z "Tańca z Gwiazdami"?

Zgodnie z decyzją jury i widzów, 1 listopada 2026 roku z programem nie pożegnała się żadna para. Wszyscy przechodzą do ćwierćfinału.

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Te pary pożegnały się z programem: