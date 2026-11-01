"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 1.11.2026? Ta decyzja zaskoczyła widzów

Za nami już ponad połowa 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Widzowie mogli już zobaczyć specjalną Akademię Czarnej Mamby, Disney Night, Latino Night czy odcinek rodzinny. Okazało się, że po Maryli Night przyszedł czas na... Irena Santor Night! Gwiazdy zatańczyły do jej największych przebojów, a dodatkową jurorką ogłoszono byłą prezydentową - Jolantę Kwaśniewską. Zastąpi ona jednorazowo Julię Wieniawę.
Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość - skomentowała Kwaśniewska
Punktacja Taniec z Gwiazdami 1.11.2026
Pary dalej walczą o Kryształową Kulę. W 9. odcinku zatańczyli oni do największych hitów Ireny Santor podczas Irena Santor Night. Dodatkowo pary wykonały wybrany taniec ludowy. Oto punktacja z odcinka:
- Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 38 = 78 punktów
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 40 + 36 punktów = 76 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François 37 + 38 = 75 punktów
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 38 + 36 = 74 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna 38 +30 = 68 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka 27 + 34 punkty = 61 punktów
Kto odpadł 1 listopada 2026 z roku z "Tańca z Gwiazdami"?
Zgodnie z decyzją jury i widzów, 1 listopada 2026 roku z programem nie pożegnała się żadna para. Wszyscy przechodzą do ćwierćfinału.
W walce o Kryształową Kulę pozostali:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Te pary pożegnały się z programem:
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin