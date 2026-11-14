Maryla Rodowicz szukała nowej chórzystki. Odrzucona kandydatka ujawnia kulisy castingu

Mimo kilkudziesięciu lat obecności na scenie i setek wylansowanych przebojów, Maryla Rodowicz nie zamierza zwalniać tempa i regularnie zaskakuje swoich fanów. Piosenkarka stale troszczy się również o skład swojego zespołu, do którego ostatnio poszukiwała nowej wokalistki wspierającej. Jedna z uczestniczek rekrutacji opowiedziała o przebiegu tego przesłuchania.

Maryla Rodowicz nagrywa z młodymi artystami. Odświeżyła z nimi wielkie hity

Artystka ma za sobą realizację wyjątkowego przedsięwzięcia muzycznego, w ramach którego nagrała na nowo swoje największe przeboje w duetach z reprezentantami młodego pokolenia. Ponadczasowe utwory Maryla Rodowicz odświeżyła we współpracy z Ralphem Kaminskim, Roxie Węgiel, Błażejem Królem, Igorem Herbutem, bryską czy też Lanberry, a ponadto - w 2025 roku zrealizowała wielkie marzenie o wspólnym kawałku z raperem Matą. W wywiadzie dla "Telemagazynu" gwiazda podkreśliła, że bardzo ceni sobie przebywanie wśród młodych ludzi, a ich pewność siebie niezmiennie robi na niej ogromne wrażenie.

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Kulisy castingu u Rodowicz. Wokalistka wspomina przesłuchanie sam na sam

Zamiłowanie do pracy z młodymi sprawia, że podczas kompletowania zespołu legenda polskiej sceny chętnie wybiera spośród początkujących wokalistek i wokalistów. Niedawno z długiej listy setek nadesłanych aplikacji wyłoniono dwadzieścia uzdolnionych osób, z którymi Maryla Rodowicz przeprowadziła indywidualne przesłuchania. W wyselekcjonowanej grupie znalazła się wokalistka Karolina Pękalska, która podzieliła się relacją ze spotkania sam na sam z gwiazdą. Mimo że ostatecznie nie otrzymała posady chórzystki, sam casting zapamiętała bardzo dobrze.

- Poświęciła mi całą godzinę swojego czasu podczas indywidualnego castingu. Śpiewałyśmy, rozmawiałyśmy i po prostu się poznawałyśmy. Podobno na casting wpłynęło ponad 400 zgłoszeń, a mi się udało dostać do finałowej dwudziestki przesłuchiwanej na żywo. Była mnie ogromnie ciekawa. Usłyszałam od niej mnóstwo pięknych, ciepłych słów o moim głosie, wrażliwości i wyglądzie - czytamy we wpisie na Instagramie.

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