Znane nazwisko nie pomaga? Xavier Wiśniewski mówi wprost: "Ten przywilej tak na mnie oddziałuje"

Xavier Wiśniewski rozwija swoją karierę muzyczną. Artysta zaprezentował właśnie EP-kę o wymownym tytule "Rekonesans", na której znalazł się utwór "DNA", nagrany we współpracy z Mandaryną. 24-latek od dawna marzył o nagraniu kawałka z mamą, która - jak wyjawił - jest dla niego artystycznym wzorem. To właśnie ona pchnęła go w stronę muzyki i tańca.

Kocham ją, uwielbiam ją, jest dla mnie artystycznym wzorem. Oczywiście zajmuje się muzyką, tańczy, obydwie te zajawki podłapałem po niej. Robi fantastyczne performance'y. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale ona ma bardzo artystycznie i kreatywnie otwartą głowę. To jest niesamowite, jak bardzo - podkreślił w rozmowie z Eską.

Xavier Wiśniewski nie ma żalu do rodziców

Za sprawą sławnych rodziców, którzy wrócili do siebie po 20 latach od rozwodu, Xavier Wiśniewski jest częścią show-biznesu od urodzenia. Gdy był małym chłopcem, miliony Polaków śledziły jego życie codzienne w popularnym reality-show "Jestem jaki jestem". Artysta nie ma jednak żalu do rodziców za pokazywania go w mediach. Jak podkreśla, nie zna innej perspektywy. Choć jest wdzięczny za to, że nazwisko Wiśniewski otwiera sporo drzwi, zapewnia, iż nie jest gwarancją sukcesu.

Mandaryna zatańczy w ćwierćfinale

Xavier Wiśniewski: "Bycie nepo baby w ogóle mi nie pomagało"

Zapytany o to, czy mierzył się z podobnymi komentarzami, co biorąca udział w "Tańcu z Gwiazdami" Helena Englert, młody Wiśniewski przyznał, że nie do końca rozumie znaczenie terminu "nepo baby". Nazwisko, choć nośne, nie dało mu na starcie milionowych odsłon. Artysta docenia fakt, iż dzięki rodzicom mógł liczyć na publikacje medialne, gdy stawiał pierwsze, świadome kroki w branży, ale owoce - jego zdaniem - przynosi tylko ciężka praca.

Wydaje mi się, że moja muzyka to pokazuje, że niekoniecznie ten przywilej tak na mnie oddziałuje. W tym roku faktycznie te liczby poszły do góry, ale to ze względu na to, że ja zacząłem nad nią ciężej pracować. Wcześniej, jak robiłem muzykę, to patrząc na liczby, bycie tzw. "nepo baby" w ogóle mi nie pomagało. Teraz widzę efekt, ale przez moją pracę, wiec chyba nie mam aż takich benefitów w związku z tym - podkreślił.