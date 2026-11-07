Gwiazdy, które chorują na cukrzycę. Diagnoza nie zepsuła im wielkich karier!

Zarówno osoby starsze, jak i gwiazdy młodego pokolenia zmagają się z cukrzycą. Niektóre z nich nie wchodzą w publicznie szczegóły własnego stanu zdrowia, ale inne - chętnie opowiadają o swoim życiu z chorobą i o tym, jak nie ulegli jej ograniczeniom. Sprawdzamy, kto znany choruje na cukrzycę.

Cukrzyca dotyczy milionów Polaków i nie omija celebrytów

Według aktualnych danych NFZ, cukrzyca dotyczy ok. 3-3,5 mln osób w Polsce, w tym przytłaczająca większość przypadków to typ II tej choroby. Niestety, diagnozowany na ogół wśród dzieci i młodzieży typ I cukrzycy ma tendencję wzrostową. Co więcej, nawet 5 mln osób znajduje się w tzw. stanie przedcukrzycowym, bardzo często nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego ważna jest profilaktyka, do której chętnie namawiają znane osoby, otwarcie mówiące o swoich doświadczeniach z chorobą.

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Mandaryna w "Tańcu z Gwiazdami". O chorobie mówi otwarcie

Spośród wielu celebrytów zmagających się z cukrzycą, ostatnio najgłośniej jest o piosenkarce, która mimo wieloletniej już choroby wystartowała w wymagającym fizycznie show. Mandaryna, która o leczeniu typu I cukrzycy przy pomocy pompy insulinowej opowiadała już w "Azja Express", aktualnie walczy o przepustkę do półfinału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W rozmowie z Eska.pl artystka wspomniała, że bardzo zaskakującą dla siebie diagnozę usłyszała już w 2003 roku. Jak zauważyła, dziś świadomość Polaków na temat cukrzycy jest o wiele szersza.

- Dużo większa świadomość jest w szkołach. Jeszcze musimy nad tym popracować, bo nie jest jeszcze idealnie, natomiast jesteśmy o wiele, wiele kroków do przodu i ludzie już nie boją się tej choroby. Trochę więcej o niej wiedzą. I też chorzy otwarcie o tym mówią - powiedziała nam Mandaryna.

Roxie Węgiel, Nick Jonas i zwycięzca "MasterChefa" z typem I, Olaf Lubaszenko i inni aktorzy mają typ II

Równie zaskoczona werdyktem lekarzy była Roksana Węgiel. Piosenkarka młodego pokolenia o cukrzycy typu I dowiedziała się, gdy już zakończyła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jak opowiedziała w wywiadzie dla Eska.pl, po serii wyczerpujących treningów, które poskutkowały miejscem w finale, postanowiła wykonać kontrolne badania.

- Dowiedziałam się o cukrzycy przez przypadek, gdy zrobiłam badania kontrolne po "Tańcu z gwiazdami". To był duży wysiłek - treningi przez trzy miesiące dzień w dzień, więc stwierdziłam, że zrobię sobie takie badania. [...] To jest choroba, która postępuje, ale jeśli o siebie dbamy i zdrowo żyjemy, przyjmujemy dobrane pod nas dawki insuliny, to da się z tym żyć. To nie jest choroba, który musi ograniczać - wyjaśniła nam Roxie.

Cukrzyca typu I w "Tańcu z Gwiazdami" nie pokrzyżowała też planów... znanemu kucharzowi. Damian Kordas, który wygrał zarówno Kryształową Kulę, jak i wcześniej program "MasterChef", diagnozę usłyszał jako 6-latek, a w dorosłości musiał przejść przeszczep nerki. Ten sam typ choroby mają piosenkarka Paulla Ignasiak, amerykański muzyk Nick Jonas czy też aktorka Halle Berry, która zapadła w śpiączkę cukrzycową na planie filmowym. Gwiazdami otwarcie mówiącymi o cukrzycy typu II są natomiast aktorzy Olaf Lubaszenko i Katarzyna Figura, muzyk Rudi Schuberth, były prezydent Lech Wałęsa czy amerykański aktor Tom Hanks.

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Gwiazdy z cukrzycą to także ikony sportu

Wymagająca stałej kontroli, pilnowania diety i rozsądku w codziennym życiu choroba nie przekreśliła również znanym osobom szans na sukcesy w sporcie. Choć aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla wszystkich ludzi, cukrzyca jest szczególnym wskazaniem dla ruchu. Ale co z zaawansowanymi treningami? Piłkarz Patryk Peda i złoty medalista olimpijski w wioślarstwie Michał Jeliński udowodniają, że osiągnięcia w sporcie na najwyższym poziomie są możliwe przy cukrzycy typu I. Jeśli chodzi o ikony sportu spoza Polski - o swojej przygodzie z tą samą chorobą opowiedzieli m.in. brytyjski wioślarz Steve Redgrave, 10-krotny medalista olimpijski w pływaniu Gary Hall Jr. czy triathlonista Jay Hewitt.

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