Irena Santor na tronie i Jolanta Kwaśniewska w jury. Wyjątkowy odcinek „Tańca z Gwiazdami”

„Taniec z Gwiazdami”: przeboje Ireny Santor, tańce ludowe i Jolanta Kwaśniewska w jury

Dziewiąta odsłona 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” upłynie pod znakiem wielkich emocji i specjalnego motywu przewodniego „Irena Santor Night”. W związku z wypadającym w tym dniu świętem 1 listopada, uczestnicy zmierzą się z podwójnym zadaniem i wykonają po dwie starannie przygotowane choreografie. Pierwsza runda będzie hołdem dla legendarnej polskiej wokalistki Ireny Santor, a pary zatańczą do jej najbardziej znanych i wzruszających utworów.

W kolejnej części programu uczestnicy zmierzą się z tradycyjnymi polskimi tańcami ludowymi, co będzie barwnym nawiązaniem do rodzimej kultury i obyczajów. Wyjątkowy charakter wieczoru podkreśli również roszada za stołem sędziowskim, gdzie Jolanta Kwaśniewska gościnnie zastąpi Julię Wieniawę w roli jurorki. Widzowie mogą liczyć na sporą dawkę muzycznej klasyki, nostalgii oraz tanecznych wrażeń.

Oto lista par rywalizujących w dziewiątym odcinku programu:

Marta „Mandaryna” Wiśniewska oraz partnerujący jej Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec w parze z Julią Suryś-Stromecką,

Helena Englert tańcząca z Romanem Osadchiyem,

Jasper Sołtysiewicz oraz Daria Syta-Grobelna,

Dominik Rupiński występujący z Estelle François,

Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem.

MANDARYNA CZY BRITNEY? KRYSTIAN ODGADUJE, KTÓRA TO KTÓRA

Stylizacje w „Tańcu z Gwiazdami”. Irena Santor na tronie i elegancka Jolanta Kwaśniewska

Tego wieczoru uwagę przyciągała nie tylko Iwona Pavlović. Irena Santor zaprezentowała się w efektownym pomarańczowym stroju, a stacja Polsat przygotowała dla artystki specjalny tron, na którym gwiazda zasiadła. Z kolei Jolanta Kwaśniewska postawiła na elegancki garnitur ze spodniami, dobierając pod marynarkę lśniącą, srebrną koszulę. Na wydarzeniu obecni byli również Natsu oraz Wojtek Kucina. Influencerka wybrała zabudowaną kreację odsłaniającą kolana, natomiast jej partner zdecydował się na proste spodnie i klasyczną koszulę. Uczestniczące w widowisku polskie gwiazdy zaprezentowały się także w tradycyjnych strojach ludowych, co można zobaczyć w galerii zdjęć.