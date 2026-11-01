Śląsk Wrocław triumfuje nad GTK Gliwice. Co zadecydowało o wygranej w końcówce?

Wyrównane starcie na Śląsku

W spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej spotkały się zespoły Euvic GTK Gliwice oraz Śląsk Wrocław. Mecz od pierwszego gwizdka sędziego dostarczał kibicom sporych emocji, a pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 25:21 na korzyść gości. Gospodarze nie zamierzali jednak łatwo oddawać pola i szybko ruszyli do odrabiania strat.

W drugiej i trzeciej odsłonie to miejscowi zawodnicy zaczęli dyktować nieco lepsze warunki gry na parkiecie. Gliwiczanie wygrali te fragmenty meczu odpowiednio 23:20 oraz 22:19, wychodząc na minimalne prowadzenie przed ostatnią częścią spotkania. Losy rywalizacji miały rozstrzygnąć się w finałowych dziesięciu minutach.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Ostatnia kwarta to zdecydowana dominacja koszykarzy ze stolicy Dolnego Śląska, którzy wygrali ten fragment aż 32:18 i ostatecznie triumfowali w całym meczu 96:84. Kluczową rolę w zespole gości odegrał Anthony Hickey, który zapisał na swoim koncie 21 punktów, a wspierał go skuteczny John Egbunu z 20 oczkami oraz Jakub Nizioł rzucający 18 punktów.

W drużynie miejscowych najskuteczniejszym zawodnikiem na placu gry okazał się Ben Schwieger, zdobywca 18 punktów. Dobre zawody rozegrał również Kacper Gordon, który dołożył 15 oczek dla gliwickiej ekipy, oraz Dominik Wilczek z dorobkiem 14 punktów. Mimo ich zaangażowania zabrakło skuteczności w decydującej fazie rywalizacji.