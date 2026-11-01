Ekstraklasa siatkarzy. Pięciosetowy bój i niespodziewane rozstrzygnięcie

Zacięty mecz w Jastrzębiu

Spotkanie pomiędzy ekipami Jastrzębie Barkom a Podziemia Kredowe ChKS Chełm dostarczyło kibicom pięciosetowych emocji. Gospodarze rozpoczęli ten pojedynek od pewnego zwycięstwa w pierwszej partii, wygrywając ją wysoko do 15. Druga odsłona należała jednak do gości, którzy zdołali odrobić straty i triumfować 25:22. Trzeci set ponownie przebiegał pod dyktando jastrzębian. Wygrali oni 25:20 i tym samym objęli prowadzenie w całym spotkaniu.

Czwarta partia to kolejna zmiana ról na siatkarskim parkiecie. Goście z Chełma zmobilizowali swoje siły i po wyrównanej walce zapisali ten set na swoim koncie wynikiem 25:23. O ostatecznych losach całego meczu musiał zatem zadecydować tie-break. W decydującej partii lepsi okazali się zawodnicy z Chełma. Zwyciężyli oni pewnie 15:10, ustalając końcowy wynik na 3:2.

Kto zagrał w tym meczu?

W składzie gospodarzy na boisku pojawili się bardzo dobrze znani kibicom zawodnicy. Barwy Jastrzębie Barkom od pierwszych minut reprezentowali między innymi Wojciech Dudzik, Maxwell Elgert oraz Bartosz Firszt. Na parkiecie zameldowali się również Adam Lorenc, Lorenzo Pope i Andrij Rogożyn. Na pozycji libero w ekipie gospodarzy wystąpił Kamil Szymura. Z ławki rezerwowych wchodzili Sebastian Adamczyk, Brodie Hofer, Jarosław Pampuszko, Jakob Thelle oraz Wasyl Tupczi.

Zwycięska drużyna także zaprezentowała na parkiecie szerokie zestawienie personalne. Ekipę Podziemia Kredowe ChKS Chełm tworzyli w wyjściowym zestawieniu Jay Blsankenau, Amirhossein Esfandiar oraz Yacina Louati. O sile zespołu stanowili również Mariusz Marcyniak, Maciej Muzaj i Łukasz Swodczyk. W rolę podstawowego libero wcielił się Jędrzej Gruszczyński. Zmiennikami w tym meczu byli Yuki Imahashi, Tytus Nowik, Jakub Olszewski, Daniel Ostaszewski oraz Jakub Turski.