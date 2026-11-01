W takim stanie obecnie jest Bruce Willis. Jedno nagranie córki mówi wiele o jego zdrowiu

Kim jest Bruce Willis?

Bruce Willis, urodzony w 1955 roku to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych amerykańskich aktorów w historii kina akcji i Hollywood. Światową sławę oraz status ikony popkultury przyniosła mu rola detektywa Johna McClane’a w kultowej serii "Szklana pułapka" (Die Hard). Karierę rozpoczynał jednak od występów w telewizji, a przełomem okazała się rola w popularnym serialu "Na wariackich papierach", za którą otrzymał nagrodę Emmy oraz Złoty Glob.

Przez dekady Willis udowadniał swój talent występując zarówno w dynamicznych filmach sensacyjnych, jak i w dramatach czy produkcjach fantastycznonaukowych. Do jego najważniejszych i najbardziej ikonicznych ról należą kreacje w takich hitach kinowych jak "Pulp Fiction" Quentina Tarantino, "Szósty zmysł" M. Nighta Shyamalana, "Piąty element", "Armageddon" czy "Dwunastu małp".

Aktor przez lata był dla reżyserów gwarantem zarobku na danym filmie. Nazwisko aktora działało i nadal działa jak magnes dla fanów kina.

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Bruce Willis i jego choroba. Córka pokazała nagranie

W marcu 2022 roku rodzina Bruce’a Willisa poinformowała o zakończeniu przez niego kariery aktorskiej z powodu diagnozy afazji - zaburzenia wpływającego na zdolności mówienia i rozumienia mowy. Rok później lekarze sprecyzowali diagnozę, rozpoznając u artysty otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Choroba ta prowadzi do postępujących zmian w zachowaniu, osobowości oraz znacznych trudności komunikacyjnych. Postępujące schorzenie skłoniło gwiazdora do całkowitego wycofania się z życia publicznego i skupienia na czasie spędzanym w otoczeniu najbliższych.

Córki czasami chwalą się wspólnymi zdjęciami czy nagraniami, aby pokazać internautom, jak obecnie żyje ich ojciec. Na najnowszym nagraniu widać Scout, która czuje trzyma ojca za rękę. Mężczyzna jest widocznie zrelaksowany i ciepło ubrany.