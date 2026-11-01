DevelopRes Rzeszów wygrywa w hitowym starciu. Decydujący czwarty set

DevelopRes Rzeszów z ważnym zwycięstwem w lidze

DevelopRes Rzeszów pokonał BKS ZGO Bielsko-Biała 3:1 w zaciętym meczu Ekstraklasy siatkarek. Gospodynie od początku narzuciły swój rytm gry, wygrywając dwie pierwsze partie do 21. W trzecim secie do głosu doszły jednak przyjezdne, triumfując minimalnie 25:23 i przedłużając losy rywalizacji. Ostatnia odsłona to całkowita dominacja gospodyń, które przypieczętowały zasłużony triumf. Wygrana 25:16 w czwartym secie nie pozostawiła złudzeń co do wysokiej formy rzeszowianek w tym spotkaniu.

W wyjściowym składzie ekipy DevelopRes Rzeszów na ten mecz znalazły się między innymi Weronika Centka-Tietianiec, Alicja Grabka oraz Taylor Mims. Defensywę sprawnie zabezpieczała libero Zuzanna Suska. Po stronie drużyny z Bielska-Białej na parkiecie walczyły od pierwszych minut Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska i Iris Vos. Pomimo ambitnej postawy zawodniczek z południa Polski, gospodynie kontrolowały przebieg decydującej partii z dużą pewnością siebie. Mecz potwierdził wysokie aspiracje rzeszowskiego zespołu w walce o ligowe medale.

Jak zagrał BKS ZGO Bielsko-Biała na trudnym terenie?

BKS ZGO Bielsko-Biała musiał ostatecznie uznać wyższość silniejszych rywalek, choć udowodnił swój charakter w trzecim secie. Siatkarki takie jak Iga Wasilewska czy Martyna Podlaska starały się sforsować blok rzeszowianek, co przyniosło chwilowy sukces. Rezerwowe, w tym Martyna Borowczak i Angelika Gajer, dostały swoje szanse na parkiecie, by odmienić losy meczu. Zespół gości będzie musiał wyciągnąć szybkie wnioski, aby wrócić na zwycięską ścieżkę w następnych kolejkach ligowych. Spotkanie w Rzeszowie obfitowało w długie i efektowne wymiany, typowe dla czołówki tabeli.

Gospodynie udowodniły natomiast, że dysponują szeroką i wyrównaną ławką rezerwowych. Na placu gry pojawiły się Laura Jansen oraz Martyna Łazowska, dając cenne zmiany w kluczowych momentach poszczególnych setów. DevelopRes pokazał solidną siatkówkę, świetnie reagując na stratę trzeciej partii. Rywalizacja tych dwóch uznanych klubów dostarczyła kibicom dokładnie takich sportowych emocji, jakich oczekiwano przed pierwszym gwizdkiem. Rzeszowianki zapisały na swoim koncie kolejne cenne punkty w walce o mistrzostwo.