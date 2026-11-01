Internauci mają dosyć Książula. Ekspertka od etyki nie wytrzymała. "Wystarczyłoby zamknąć usta"

Książulo to internetowy fenomen

Szymon Nyczke, występujący pod pseudonimem Książulo (ur. 1996), należy do ścisłej czołówki polskich twórców internetowych. Początkowo tworzył pod szyldem KOLOROWYVLOG, wywodząc się ze środowiska hip-hopowego i utrzymując relacje z artystami takimi jak Smolasty czy Doda, przy czym przez długi czas mocno chronił swój wizerunek i nie ukazywał twarzy w sieci.

Kluczem do jego ogromnej popularności stały się recenzje kulinarne na YouTubie, które regularnie osiągają milionowe wyświetlenia. Youtuber dba o pełną niezależność - unika sponsorowanych materiałów z lokalami gastronomicznymi i odrzuca propozycje występów w telewizji. Choć na początku skupiał się na tanim jedzeniu oraz fast foodach, obecnie w jego materiałach pojawiają się:

lokale znanych osobistości (m.in. Magdy Gessler, Borysa Szyca czy Piotra Adamczyka),

punkty gastronomiczne na jarmarkach świątecznych i imprezach masowych,

potrawy serwowane w najbardziej luksusowych hotelach na świecie,

kulinarne kontrasty, w których zestawia budżetowe posiłki z ekstremalnie drogimi propozycjami (np. pizzą za 8 tysięcy złotych).

Twórca wywołał w branży gastronomicznej zjawisko określane jako "efekt Książula" – polecana przez niego restauracja natychmiast przyciąga tłumy klientów, podczas gdy surowa, negatywna ocena potrafi drastycznie zmniejszyć obroty lokalu.

Niedawno wywołał niemałe zamieszane spowodowane wypuszczeniem własnej, mrożonej pizzy na grubszym cieście. Internauci wprost określili, że youtuber "sprzedał" się swoim ideałom.

Kizo nie próbował pizzy Książula, ale... Jednego jest pewny!

Internauci mają dosyć mlaskania Książula. Ekspertka ma dla niego jedną radę

Gdy jeszcze Wojek współpracował z Książulem, internauci wielokrotnie zaznaczali, że youtuberzy często niechlujnie jedzą. Nie tylko brudzili wszystko dookoła, ale również bardzo głośno mlaskali do mikrofonu. Po odejściu Wojka, fani Książula zaczęli na to jeszcze bardziej zwracać uwagę. Pod jednym z filmików pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących jedzenia. Do sprawy odniosła się znana projektantka i ekspertka w dziedzinie kodu ubioru i autoprezentacji, Dorota Wolff.

Obejrzałam program Książula. Dawno nie przeżyłam takiego kulinarnego horroru. Nie z powodu jedzenia, ale sposobu jego spożywania. Siorbanie, mlaskanie, cmokanie, bekanie, oblizywanie palców. Pełna orkiestra! Brakowało tylko dyrygenta i napisu: „Prosimy o ciszę. Artysta konsumuje”.

Ekspertka jednocześnie zauważyła, że jeden z kolegów Książula - Bartek, potrafi się zachować i jeść z klasą. Kobieta jednak nie może zrozumieć, dlaczego mimo wszystko takie zachowanie związane z mlaskaniem jest tak popularyzowane w mediach społecznościowych.

Nie oczekuję porcelany Rosenthala, srebrnych sztućców ani etykiety dworskiej. Wystarczyłoby zamknąć usta podczas przeżuwania. Wiem, wymagania astronomiczne! Jeszcze chwila i zażądam serwetki [...] Kultura jedzenia poszła do lasu. I po obejrzeniu kilku odcinków podejrzewam, że nie zamierza wracać.

Jednocześnie w dosyć mocnych słowach odniosła się do tzw. maski Bobika.

Ja pi**olę, czy Wam nie szkoda tego miłego Gościa w masce?! Dajcie już spokój z tym plastikiem! Wyobrażam sobie, co się dzieje pod maską po kilku godzinach degustacji. Sauna, aromaterapia i survival w jednym! [...] UWOLNIĆ CZŁOWIEKA W MASCE!