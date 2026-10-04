"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 04.10.2026? Odcinek rodzinny dostarczył wielu wzruszeń!

Był odcinek włoski, była Maryla Night, obejrzeliśmy też "akademię Czarnej Mamby" i "wehikuł czasu". Co w piątym odcinku? Zgodnie z tradycją, uczestnicy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaprosili do swojego występu bliskie osoby. Jurorzy i widzowie oddali głosy - komu poszło najlepiej, a komu tym razem powinęła się noga? Znamy werdykt.

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny

Podobnie jak w poprzednich sezonach, przyszedł czas na wyjątkowy wieczór. Do dziewięciu pozostałych w programie par dołączyły najbliższe osoby gwiazd - dzieci, partnerzy, rodzeństwo czy rodzice i dziadkowie. Specjalni goście nie tylko zasiedli w studiu, ale też zatańczyli ze swoimi ukochanymi i ich trenerami. Kto z kim wystąpił? Oto lista:

Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska

Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.

Kto odpadł 04.10.2026? Wyniki odcinka

W obliczu występów z bliskimi nie zabrakło szerokich uśmiechów ani łez wzruszenia. Wsparci przez swoje ukochane osoby uczestnicy musieli jednak otrzymać punkty od jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Głosy oddali też telewidzowie. Kto zdobył najmniejsze poparcie? Tego nie wiemy. Decyzją telewizji Polsat nikt nie odpadł z programu w odcinku rodzinnym, podobnie jak w poprzednich sezonach.

Punkty jurorów:

Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt

Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt

Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt

Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt

Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt

Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Za nami pięć odcinków jesiennego "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Z dwunastu uczestniczących par w grze aktualnie pozostaje dziewięć, ale tylko jedna z nich sięgnie po kultową Kryształową Kulę. W kolejnym odcinku zatańczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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