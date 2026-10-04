"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 04.10.2026? Odcinek rodzinny dostarczył wielu wzruszeń!

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Był odcinek włoski, była Maryla Night, obejrzeliśmy też "akademię Czarnej Mamby" i "wehikuł czasu". Co w piątym odcinku? Zgodnie z tradycją, uczestnicy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaprosili do swojego występu bliskie osoby. Jurorzy i widzowie oddali głosy - komu poszło najlepiej, a komu tym razem powinęła się noga? Znamy werdykt.
"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny
Podobnie jak w poprzednich sezonach, przyszedł czas na wyjątkowy wieczór. Do dziewięciu pozostałych w programie par dołączyły najbliższe osoby gwiazd - dzieci, partnerzy, rodzeństwo czy rodzice i dziadkowie. Specjalni goście nie tylko zasiedli w studiu, ale też zatańczyli ze swoimi ukochanymi i ich trenerami. Kto z kim wystąpił? Oto lista:
- Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko
- Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska
- Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.
Kto odpadł 04.10.2026? Wyniki odcinka
W obliczu występów z bliskimi nie zabrakło szerokich uśmiechów ani łez wzruszenia. Wsparci przez swoje ukochane osoby uczestnicy musieli jednak otrzymać punkty od jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Głosy oddali też telewidzowie. Kto zdobył najmniejsze poparcie? Tego nie wiemy. Decyzją telewizji Polsat nikt nie odpadł z programu w odcinku rodzinnym, podobnie jak w poprzednich sezonach.
Punkty jurorów:
- Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt
- Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt
- Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt
- Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt
- Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt
- Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt
- Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt
- Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt
Zobacz galerię: "Taniec z Gwiazdami" - tak wyglądał odcinek rodzinny. Cleo gwiazdą specjalną
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki
Za nami pięć odcinków jesiennego "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Z dwunastu uczestniczących par w grze aktualnie pozostaje dziewięć, ale tylko jedna z nich sięgnie po kultową Kryształową Kulę. W kolejnym odcinku zatańczą:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.