To nie pierwsza i nie ostatnia taka wpadka

Wpadki w mediach, a już zwłaszcza telewizji na żywo zdarzają się dość często i zazwyczaj bywają zabawne. Są jednak takie, od których włos jeży się na głowie. Wielokrotnie doszło do tego, że jakieś medium przypadkiem opublikowało tzw. "zimne nóżki", gdy dana osoba publiczna wciąż żyła, a nie tak dawno, bo w lipcu tego roku, szerokim echem odbił się skandal, gdy wielu dziennikarzy pomyliło żyjącą 12-letnią Maję Mecan ze zmarłą 13-letnią Mają Gadowską.

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Nina Terentiew uśmierciła Wojciecha Manna w "Dzień Dobry TVN"

Teraz do grona "uśmiercających" przypadkiem dołączyła Nina Terentiew. Celebrytka gościła na kanapie śniadaniówki "Dzień Dobry TVN", gdzie rozmawiała z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman o swoich początkach pracy w telewizji, wpływie na branżę, wieloletnim doświadczeniu oraz zastępie gwiazd, które pomogła wylansować. Wymieniła wówczas m.in. Michała Wiśniewskiego, Ralpha Kamińskiego oraz Justynę Steczkowską. Przy ostatniej z gwiazd rzekła:

- Mogłabym powiedzieć na koniec o Justynce Steczkowskiej, byliśmy ze świętej pamięci Wojtkiem Mannem w jury "Szansy na sukces" i tam się pokazała Justyna...

Ani Marcin Prokop, ani Dorota Wellman w żaden sposób nie zareagowali na słowa Niny Terentiew, a fragment o Wojciechu Mannie nie został wycięty w internetowym zapisie z transmisji odcinka. Tym samym pragniemy wyjaśnić, że Wojciech Mann żyje i, o ile nam wiadomo, ma się dobrze. Była to zwykła wpadka, która zapewne wkrótce doczeka się sprostowania.

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