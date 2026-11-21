Kim jest Helena Englert?

Helena Englert urodziła się 14 czerwca 2000 roku w Warszawie jako córka znanych aktorów - Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. Aktorstwa uczyła się w Tisch School of the Arts w Nowym Jorku oraz w warszawskiej Akademii Teatralnej. Po rolach w "Układzie zamkniętym" i "Barwach szczęścia" zagrała główne role w filmie "Pokusa" oraz serialach "#BringBackAlice", "Śleboda" i nowej "Rodzince.pl". Rozwija też karierę muzyczną jako Hela, występując m.in. na Open'er Festival 2026. Jesienią 2026 roku wystąpiła w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami", w której w parze z Romanem Osadchiym dotarła do półfinału.

Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"

Helena Englert zachwyca w "Tańcu z Gwiazdami"

Helena Englert od dłuższego czasu zachwyca swoimi przemianami w "Tańcu z Gwiazdami". Raz jest szaloną raperką, a innego dnia spokojną tancerką walczącą z rumbą. W rozmowie z eska.pl zdradziła, że czasami ludzie jej nie rozpoznają.

Często miałam tak, że przychodziłam na różne premiery i mnie nie poznawali producenci na przykład albo reżyser, bo w ogóle, wiesz, brwi wykasowane, włosy - nie wiadomo, co się dzieje. mnie to sprawia przyjemność i szczerze mówiąc, idąc do tego programu, w ogóle się nie spodziewałam, że będzie przestrzeń na to. Raczej miałam takie poczucie, nawet mówiłam Romanowi: „Roman, nie kłóćmy się o kostiumy, nie forsujmy naszych pomysłów, bo to jest bez sensu, to jest konwencja, to jest "Taniec z Gwiazdami" i widzowie, i produkcja oczekują pewnej formy, pewnej konwencji i to jest jak najbardziej okej” - powiedziała Helena.

Czy miała przez to starcia z produkcją w temacie jej pomysłów czy łagodnie czasami przyjmuje ich pomysły?

My w nią wchodzimy, w ogóle nie próbujemy bić się z wiatrakami, jest spoko. I produkcja, i widzowie okazali się tak przychylni naszym pomysłom, że wszelkie zmiany fryzur, wyglądu, zachowania i różne Katye czy inne Elzy okazały się strzałem w dziesiątkę i szczerze mówiąc zupełnie się tego nie spodziewałam, ale wydaje mi się, że to też działa dlatego, że to wyszło organicznie. To nie było zaplanowane w przemyślany ani wyrachowany sposób, tylko to po prostu przy którymś odcinku wyszło - podsumowała Helena.