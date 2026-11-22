Wicelider Ekstraklasy Górnik Zabrze przegrał z Zagłębiem Lubin 0:2 w wyjazdowym meczu 15. kolejki. Gospodarze, prowadzeni przez trenera Leszka Ojrzyńskiego, zdobyli bramki dzięki trafieniom Jakuba Kolana przed przerwą i Szymona Łyczki w 69. minucie.

Sytuacja w spotkaniu mogła wyglądać inaczej, gdyby w 36. minucie Górnik wykorzystał rzut karny – Zlatan Alomerović obronił jednak strzał Maksyma Chłania. Od 49. minuty goście z Zabrza grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Rafała Janickiego.

Trener Górnika Michal Gasparik ocenił: „Sami sobie dzisiaj przegraliśmy ten mecz. Jak ego jest większe niż drużyna, to tak to później wygląda. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, a mimo wszystko przegraliśmy. Przypadkowa czerwona kartka ustawiła drugą połowę. Musimy przeanalizować to, co się dzisiaj stało”.

Górnik pozostaje wiceliderem, tracąc jeden punkt do Lecha Poznań, który ma do rozegrania dwa mecze więcej. Zagłębie awansowało na trzecie miejsce ze stratą sześciu punktów do lidera. Na własnym stadionie z ośmiu rozegranych meczów wygrali sześć, jeden zremisowali i jeden przegrali.

Debiut Vukovicia w Cracovii i piątkowe spotkania

Piłkarze Cracovii wygrali u siebie 3:1 z Jagiellonią Białystok w pierwszym meczu pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Gole dla gospodarzy strzelili Norweg Lasse Nordas, Karol Knap i Dominik Piła, natomiast dla gości punktował Słoweniec Nik Prelec. Zwycięstwo pozwoliło Cracovii awansować na 12. miejsce i oddalić się od strefy spadkowej po trzech wcześniejszych porażkach z rzędu.

W piątek Piast Gliwice pokonał u siebie Koronę Kielce 2:0 po dwóch golach Cypryjczyka Andreasa Katsantonisa. Drużyna z Gliwic zajmuje czwarte miejsce, tracąc siedem punktów do lidera.

Śląsk Wrocław odniósł niespodziewane wyjazdowe zwycięstwo z Pogonią Szczecin 2:1. W 59. minucie prowadzenie Pogoni dał Hiszpan Jordi Sanchez, jednak Śląsk odpowiedział bramkami Austriaka Marko Dijakovicia i Adama Ciućki. Sanchez z 10 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Kolejne debiuty i mecz z opóźnieniem

W niedzielę Lech Poznań zagra na wyjeździe z GKS Katowice, który u siebie wygrał pięć z sześciu spotkań w tym sezonie. W poniedziałek Jacek Zieliński zadebiutuje jako trener Wieczystej Kraków w starciu z Motorem Lublin.

Radomiak Radom bezbramkowo zremisował na własnym stadionie z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpoczęło się z 30-minutowym opóźnieniem o godzinie 20.45. Przyczyną zwłoki były nocne akty wandalizmu w sektorze gości – uszkodzenie drzwi ewakuacyjnych na płytę boiska. Początkowo wojewoda mazowiecki, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, podjął decyzję o zamknięciu sektora, mimo naprawy szkód.

Klub z Krakowa oświadczył, że piłkarze nie wyjdą na boisko, jeśli 700 przybyłych kibiców nie wejdzie na trybuny. Ostatecznie, po spełnieniu wymogów służb, negatywna ocena bezpieczeństwa i decyzja o zamknięciu sektora zostały cofnięte, a kibice zaczęli zajmować miejsca od 55. minuty meczu.