Helena Englert zapowiada nowy singiel! Debiutancka płyta coraz bliżej?

Helena Englert "Tańcem z Gwiazdami" chce wypromować swoją muzykę

Od kilku tygodni Helena Englert jest na ustach niemal całej Polski. 26-latka jest jedną z uczestniczek dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej udział wywołał sporo zamieszania, a wiele osób ocenia ją przez pryzmat znanych rodziców - Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

Helena Englert nie ukrywa, że na udział w programie zdecydowała się mając nadzieję, że w ten sposób więcej osób usłyszy o jej artystycznej twórczości. Do tej pory znana była jako aktorka, ale jej prawdziwą pasją jest muzyka. Na początku grudnia 2025 roku pod pseudonimem HELA dołączyła do managementu Kayax.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki - mówiła w "Halo, tu Polsat".

Jej pierwszy singiel, "Pani domu", wywołał spore zamieszanie za sprawą sporu z Dorotą Masłowską, która zarzuciła początkującej piosenkarce kradzież tekstu "kanapki z hajsem". Helena Englert nie zraziła się i nadal pracuje nad swoją muzyką.

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Helena Englert zapowiada piąty singiel

Z czasem wydała kolejne single ("Milcz", "Wszystko na nic", "Przy Tobie"), z którymi wystąpiła Open'erze. Pod sceną kibicowała jej rozradowana mama.

Udział w tanecznym show łączy z pracą nad debiutanckim albumem. W mediach społecznościowych młodej artystki pojawiło się nagranie zapowiadające kolejny singiel.

Piosenka "Przez przypadek" ukaże się w piątek, 9 października. To piąty już utwór z nadchodzącej płyty. Na razie nie jest znana data premiery debiutanckiego krążka Heleny Englert.

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