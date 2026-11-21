W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom zremisował z Wisłą Kraków 0:0. Spotkanie poprowadził sędzia Mateusz Piszczelok z Katowic, a na trybunach zasiadło 10 773 widzów.
Podczas spotkania żółte kartki otrzymali zawodnicy Radomiaka Radom: Elves Balde, Christos Donis oraz Jan Grzesik. W zespole Wisły Kraków ukarani zostali Jakub Krzyżanowski i Marc Carbo.
Zestawienia obu drużyn
Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez (21. Che Nunnely), Conrado - Jan Grzesik, Christos Donis, Roberto Alves (68. Romario Baro), Luquinhas (80. Rafał Wolski), Ronaldo Lumungo (80. Anastasios Donis) - Abdoul Tapsoba (68. Fernand Goure).
Wisła Kraków: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski - Frederico Duarte (90. Victor Meseguer), Marc Carbo, Kacper Duda, Julius Ertlthaler (68. Elie Youan), Marko Bozić (68. Julian Lelieveld) - Angel Rodado.