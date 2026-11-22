Piłkarze Wisły zremisowali na wyjeździe z Radomiakiem 0:0. Biała Gwiazda wciąż pozostaje bez zwycięstwa na boiskach rywali w trwającym sezonie piłkarskiej ekstraklasy, notując cztery remisy i cztery porażki. Takim samym osiągnięciem wyjazdowym legitymuje się tylko Cracovia.

Spotkanie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem w związku z zamieszaniem wokół kibiców Wisły. Wojewoda mazowiecki zamknął sektor gości po zniszczeniach drzwi ewakuacyjnych prowadzących na płytę boiska, jednak ostatecznie fani krakowskiej drużyny zostali wpuszczeni na trybuny stadionu w Radomiu.

Komentarz Mariusza Jopa. Szkoleniowiec chwali zespół i narzeka na skuteczność.

Trener gości Mariusz Jop zaznaczył, że piłkarze zachowali dojrzałość i koncentrację mimo problemów z wejściem kibiców na obiekt. Zwrócił uwagę, że drużyna od początku potrafiła przejąć inicjatywę.

„Z tą zwłoką poradziliśmy sobie bez zarzutu. Pierwsze 20 minut były bardzo dobre w naszym wykonaniu, bo od razu przejęliśmy inicjatywę. To nie jest łatwo, kiedy jest zamieszanie z kibicami i szkoda, że tyle musi się wydarzyć, aby finalnie weszli na stadion. Można to chyba załatwić bez tego całego zamieszania, bo jest ono nikomu niepotrzebne. Piłkarze wykazali się jednak dojrzałością, zachowali koncentrację, co na pewno nie było łatwe” – podkreślił szkoleniowiec.

Według Jopa jego zespół dominował na boisku, ale do końcowego sukcesu zabrakło goli. „Dzisiaj zrobiliśmy bardzo dużo jako zespół, aby to spotkanie wygrać. Właściwie każda statystyka jest na naszą korzyść. Niestety, zabrakło tej najważniejszej, czyli powyżej zera po stronie strzelonych goli. Stworzyliśmy naprawdę bardzo dużo sytuacji. Z tego możemy być zadowoleni, jak również z gry defensywnej. Wiele rzeczy w naszej grze było dzisiaj dobrych, poza skutecznością” – ocenił trener Krakowian.

Szkoleniowiec dodał, że przeciwnik postawił trudne warunki. „Czujemy duży niedosyt, bo byliśmy bardzo blisko, aby wywieźć z Radomia trzy punkty. Radomiak ma jednak w składzie zawodników o sporych umiejętnościach. Widać dzisiaj było, że ma spory piłkarski potencjał. To nie było łatwe spotkanie i ta drużyna urwie jeszcze punkty wielu rywalom. Ten zespół robi postęp i idzie do przodu” – skomentował.

Zadowolenie w sztabie Radomiaka. Pochwały dla zawodników obu drużyn.

Szkoleniowiec Radomiaka John Carver był usatysfakcjonowany bezbramkowym rezultatem. Anglik przyznał, że Wisła miała przewagę w grze z piłką, natomiast jego piłkarze zaprezentowali lepszą postawę bez futbolówki i bardzo ciężko pracowali na murawie.

„Ten zdobyty dzisiaj punkt to fantastyczny i bardzo ważny dla nas punkt. To duża przyjemność rywalizować z Wisłą, chciałbym pochwalić trenera rywali za to, jak ten zespół gra. Oczywiście wydali trochę pieniędzy, aby taką drużyną zbudować. Widać, że mają jakość i zasłużenie są w czołówce tabeli. Cieszę się również z tego, jak my się prezentujemy. Wysiłek i poświęcenie zawodników były w tym meczu fantastyczne, na najwyższym poziomie” – powiedział Carver.

Trener zwrócił uwagę na zmianę nastawienia zespołu od czasu jego zatrudnienia oraz pochwalił Jana Grzesika, który zajął miejsce na środku obrony z powodu urazu Adriana Diegueza. „A dzisiaj to widziałem. I to mnie bardzo cieszy. A także to, że w dwóch kolejnych spotkaniach nie straciliśmy bramki, a w trzech ostatnich nie ponieśliśmy porażki. Dobrze mieć też takiego piłkarza jak Jan Grzesik. To walczak i zawodnik bardzo uniwersalny. Może zagrać na każdej pozycji i dobrze zagra tam, gdzie go wystawię. Dzisiaj z konieczności, przy urazie Adriana Diegueza, został przesunięty na środek defensywy. Potrzebujemy takich graczy” – podsumował angielski szkoleniowiec.