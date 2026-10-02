Xavier Wiśniewski - co trzeba wiedzieć o synu Mandaryny i Michała Wiśniewskiego? Wiek, wykształcenie, związk i inne ciekawostki

Xavier Wiśniewski – ile ma lat, wiek

Xavier Michał Wiśniewski urodził się 24 czerwca 2002 r., a więc aktualnie ma 24 lata.

Xavier Wiśniewski – rodzina, matka

Xavier jest synem Michała Wiśniewskiego i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Jego rodzona siostra to Fabienne Wiśniewska. Ma również przyrodnie rodzeństwo ze strony ojca: Etiennette, Vivienne, Falco Amadeus i Noëla Cloé.

Xavier Wiśniewski – wykształcenie

Po maturze Xavier rozpoczął w 2021 r. studia dziennikarskie. Nie kontynuował jednak nauki – po kilku miesiącach zrezygnował ze studiów. Sam tłumaczył, że chciał sprawdzić, czy dziennikarstwo jest dla niego, ale uznał wtedy, że bardziej chce skoncentrować się na pracy i działalności artystycznej.

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Xavier Wiśniewski – wzrost

W jednym z profili castingowych podano 173 cm wzrostu.

Xavier Wiśniewski – Weronika Fabijańska, partnerka

Weronika Fabijańska była partnerką Xaviera. Jest tancerką i choreografką oraz młodszą siostrą aktora Sebastiana Fabijańskiego. Ich relacja miała również charakter zawodowy. Poznali się właśnie przez taniec: Weronika prowadziła zajęcia w Mandaryna Dance Studio i uczyła Xaviera. Rozstali się na początku 2026 roku.

Xavier Wiśniewski – czym się zajmuje, praca

Xavier rozwija się przede wszystkim w muzyce i tańcu. Jest muzykiem i raperem, autorem tekstów, tancerzem, twórcą internetowym, osobą związaną ze sceną i produkcją projektów muzycznych. Wcześniej pracował również przy koncertach swojego ojca. Opowiadał, że początkowo pomagał m.in. przy garderobie i organizacji koncertów. Jednocześnie współpracuje z mamą przy jej działalności tanecznej i występach.

Xavier Wiśniewski – piosenki, muzyka

Xavier przez pewien czas publikował muzykę jako wisniv, a obecnie używa artystycznie imienia xavier. Jego twórczość jest związana przede wszystkim z hip-hopem/rapem, choć eksperymentuje także z innymi brzmieniami. Wśród jego utworów znajdują się m.in.:

"Prąd"

"Bies"

"Mgła"

"Plan"

"Ona"

"Po(między)"

"Nowe stany"

"Out of the Dark"