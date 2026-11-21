Jacek Jeschke z „Tańca z Gwiazdami”. Kim jest utytułowany tancerz i choreograf?

Pochodzący z Żar Jacek Jeschke przyszedł na świat 17 września 1991 roku i zalicza się dzisiaj do ścisłej czołówki najbardziej utytułowanych tancerzy towarzyskich w Polsce. Artysta może pochwalić się najwyższą międzynarodową klasą taneczną „S” w stylach standardowym oraz latynoamerykańskim, a jego dorobek obejmuje liczne tytuły mistrzowskie zdobywane na arenach krajowych, europejskich i światowych.

W życiu prywatnym tworzy małżeństwo z tancerką Hanną Żudziewicz, z którą wspólnie wychowuje córkę Różę, natomiast jego bratem jest inny znany tancerz, Wojciech Jeschke. Szerokiej publiczności dał się poznać w 2016 roku, kiedy zadebiutował na parkiecie polsatowskiego widowiska „Taniec z Gwiazdami”. Jako jeden z głównych trenerów w programie wielokrotnie sięgał po Kryształową Kulę, triumfując u boku Anny Karczmarczyk, Piotra Mroza oraz Anity Sokołowskiej.

Obecnie w telewizyjnym hicie sprawdza się jako doświadczony instruktor i partner gwiazd. Tancerz nie tylko towarzyszy znanym uczestnikom podczas występów na żywo, ale również odpowiada za prowadzenie codziennych treningów oraz układanie konkursowych choreografii, które następnie podlegają ocenie jurorów i telewidzów.

Jacek Jeschke komentuje zarzuty o niesprawiedliwe oceny w „Tańcu z Gwiazdami”

Temat sprawiedliwości sędziowskich not w „Tańcu z Gwiazdami” od pewnego czasu budzi ogromne emocje. W trwającej 19. edycji programu zarzuty o faworyzowanie przez jury dotyczą przede wszystkim Izabeli Kuny. W obronie aktorki stanęła już jurorka Iwona Pavlović, tłumacząc, że choć stosuje konkretne kryteria, to bywa podatna na urok osobisty. Krytyki ze strony widzów nie rozumie także taneczny partner uczestniczki, Michał Bartkiewicz. W obliczu narastających kontrowersji internauci postanowili zapytać jednego z choreografów obecnej odsłony show o to, czy oceny jurorów faktycznie bywają niesprawiedliwe.

„Myślę, że każdy ocenia tak, jak uważa, i tyle jest ocen, ilu ludzi i widzów. Czasami zgadzam się z jury, a czasami zupełnie nie. Ja patrzę na te pary również od kulis - widzę ich ciężką pracę, emocje, momenty załamania i chwile, kiedy chcą się poddać, ale mimo wszystko walczą dalej. Znam ich drogę i wiem, ile serca w to wkładają. Dlatego staram się wspierać każdą parę, dodawać im sił i motywować do dalszej pracy. Znając to wszystko, naprawdę trudno byłoby mi oceniać je surowo” - podsumował Jacek Jeschke na swoim profilu na Instagramie.

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