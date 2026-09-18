Z kim wystąpi Helena Englert w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Mamy komentarz Jana Englerta i Beaty Ścibakówny

Helena Englert - aktorstwo, śpiew i taniec

Helena Englert to polska aktorka młodego pokolenia, urodzona w 2000 roku w Warszawie. Pochodzi ze znanej rodziny artystycznej - jest córką pary aktorskiej, Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

Rozpoznawalność przyniosły jej role w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Barwy szczęścia". Przełomowym momentem w jej karierze okazał się jednak występ w dramacie filmowym "Dziewczyna z ajfonem" oraz główna rola w głośnym serialu HBO Max "#BringBackAlice", gdzie wcieliła się w postać zaginionej influencerki. Obecnie fani mogą ją oglądać w "rodzinka.pl", gdzie wciela się w jedną z partnerek braci Boskich.

Studiowała aktorstwo w New York University Tisch School of the Arts oraz w warszawskiej Akademii Teatralnej. Słynie z wyrazistego podejścia do życia i braku strachu w przypadku eksperymentowania z modą.

To dlatego Helena Englert wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Szok, co wyszło na jaw!

Helena Englert a odcinek rodzinny "Tańca z Gwiazdami"

Helena Englert zbiera nie tylko dobre opinie od jury, ale również od widzów w kwestii jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Nie ukrywają, że chcieliby ją zobaczyć w odcinku rodzinnym, ponieważ zapewne wystąpiła by z jednym ze swoich rodziców. W rozmowie z Radiem Eska podczas Invest in Szczecin Open 2026 Jan Englert wprost skomentował doniesienia o tym, jakoby to on mógł zatańczyć z córką.

- Mam taką ofertę. Biję się z myślami. Mam na to pewien pomysł, więc może tak, natomiast jeszcze nie podjąłem decyzji - powiedział Jan Englert.

Radio Eska postanowiło o to również zapytać mamę Heleny - Beatę Ścibakówną.

- Jestem aktorką, gram przedstawienia, mam repertuar w Teatrze Narodowym. Nie pamiętam kiedy to jest, także zobaczymy, jak to się wszystko ułoży - powiedziała Beata.