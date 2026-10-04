Wiśniewscy podbili "Taniec z Gwiazdami"! Mandaryna z bliskimi zgarnęła pierwszą CZTERDZIESTKĘ w sezonie

Żartował, że śpiewem tylko zaszkodzi Mandarynie, ale ostatecznie zaśpiewał. Michał Wiśniewski wraz z córką Etiennette wykonał wielki przebój Ich Troje podczas występu partnerki i syna w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami". Widownia oszalała, a jurorzy po raz pierwszy posypali wyłącznie najwyższe noty.

Mandaryna z rodziną w "Tańcu z Gwiazdami". Tak zachwycili Wiśniewscy

W odcinku rodzinnym Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz zatańczyli z bliską osobą zaproszoną na parkiet przez piosenkarkę. Ikona lat dwutysięcznych postawiła na syna Xaviera, który sam pasjonuje się tańcem hip-hopowym. W wizytówce zapowiadającej występ Marta podziękowała swojej mamie za wspaniałe dzieciństwo, ale zabraknąć nie mogło też Michała Wiśniewskiego. Były mąż i zarazem obecny partner Mandaryny postanowił wesprzeć ją i syna w studiu Polsatu, wykonując podczas ich występu przebój Ich Troje "Zawsze z Tobą chciałbym być". Dołączyła do niego córka z Anną Świątczak - Etiennette. Na widowni oprócz mamy Mandaryny zasiadła też jej córka z Wiśniewskim, Fabienne.

Silna ekipa Wiśniewskich miała co świętować. Jury nie kryło zachwytu. Po raz pierwszy w tym surowo ocenianym sezonie "Tańca z Gwiazdami" Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović przyznali zgodnie po 10 punktów, co dało pierwsze 40 punktów!

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

W walce o Kryształową Kulę uczestniczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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