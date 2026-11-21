"Azja Express 5" pełna zmian

Przez wiele tygodni uczestnicy musieli stawiać czoła trudnym wyzwaniom, nowym miejscom, presji czasu oraz zupełnie nieprzewidywalnym sytuacjom. W ostatnim odcinku, na krok przed finałem, z programem pożegnali się Mateusz Banasiuk i jego siostra Aldona.

W programie udział wzięło 8 par:

Warto zaznaczyć, że Kasia Zillmann i Janja Lesar wróciły przez rezygnację z programu Naruciaka.

Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk o "Azja Express". Zdradzili, czy mieli gwiazdorską umowę!

Co się stało w finale Azja Express 5?

Pierwsza konkurencja "Azja Express" nawiązywała do obchodów chińskiego Nowego Roku i wymagała od uczestników założenia ciężkich kostiumów tańczącego lwa. Na tym jednak przebieranki się nie skończyły. Kolejne zadanie w Ogrodach Botanicznych oznaczało zmianę garderoby na bogato zdobione stroje ślubne Peranakan oraz udział w pamiątkowej sesji zdjęciowej. Prawdziwe schody zaczęły się chwilę później - w tych ceremonialnych, jedwabnych kreacjach zawodnicy musieli złapać autostop!

Meta pierwszego dnia finałowych zmagań mieściła się na tarasie widokowym 50. piętra słynnego kompleksu The Pinnacle@Duxton. Na tym etapie odpadła para - Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk

Kolejnego dnia trzy pozostałe w grze pary ruszyły do walki o zwycięstwo z malowniczej promenady Tanjong Rhu. Pierwsza misja była sentymentalnym powrotem na trasę całej edycji: wśród biegaczy w Singapurze uczestnicy musieli odnaleźć osoby w koszulkach ze zdjęciami swoich duetów, a potem poprawnie ułożyć fotografie według kolejności przebytych odcinków. Następnym punktem na mapie był słynny Tiong Bahru Market oraz wpisana na listę UNESCO singapurska kultura jedzenia ulicznego. Zadanie polegało na skompletowaniu zamówienia złożonego z lokalnych przysmaków i dostarczeniu go pod wskazany adres.

Później wyścig przeniósł się na plażę Siloso na wyspie Sentosa, skąd uczestnicy skierowali się do hotelu Fraser Suites Singapore. Tam zapadły kluczowe rozstrzygnięcia: najszybszy duet zgarnął Złoty Amulet (Katarzyna Zillmann i Janja Lesar), drugi awansował do ścisłego finału, a trzeci odpadł z programu! Pożegnaliśmy się z parą Małgorzata Socha i Mariusz Szydeł

Finałowe pary musiały w Chinatown Complex wypatrzyć prześcieradło z logo "Azja Express" wiszące na elewacji potężnego wieżowca, namierzyć odpowiednie piętro i zapukać do właściwych drzwi. Zdobyta tam wskazówka poprowadziła ich prosto na metę na historycznym placu Padang.

Kto wygrał "Azja Express 5"? Znamy wyniki

5. sezon "Azja Express" wygrała para - Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Dziewczyny wspólnie wbiegły na metę przed Edytą Herbuś i Piotrem Bukowieckim. Kasia po zwycięstwie nie mogła opanować swojej radości. Dziewczyna głośno wykrzyczała radość.

- To zasługa tej małej osóbki. Takie sprawne i szybkie [...] Byłaś wspaniała - powiedziała Zillmann.

Jednocześnie Zillmann i Lesar wygrały amulety warte 40 tysięcy zł. Dodatkowa Herbuś dostała nagrodę o wysokości 20 tysięcy zł.