W spotkaniu trzynastej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej Real Madryt wygrał na własnym stadionie z Celtą Vigo 2:1. Dzięki temu zwycięstwu stołeczny zespół zrównał się punktami z prowadzącą w tabeli Barceloną. Zespół z Katalonii w niedzielę będzie podejmować Villarreal.

Słaby początek gospodarzy. Odwrócenie losów meczu w drugiej połowie.

Real przegrywał od 6. minuty po tym, jak piłkę do siatki wślizgiem skierował Pablo Duran. W końcówce pierwszej połowy gospodarze mieli doskonałą szansę na wyrównanie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Kylian Mbappe.

Bramki dla madryckiej drużyny padły dopiero po przerwie. W 66. minucie do siatki trafił Jude Bellingham, któremu asystował Mbappe, a wynik spotkania ustalił Carlos Espi w 85. minucie. Dla Realu Madryt było to dziewiąte zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach.