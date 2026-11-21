Polskie tenisistki pokonały Szwedki 3:2 w rozgrywanym we Włocławku meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. O ostatecznym triumfie zdecydowała Linda Klimovicova, która wygrała z Caijsą Hennemann 4:6, 6:4, 6:3.

Przebieg rywalizacji we Włocławku

W piątek Gina Feistel uległa Kajsie Rinaldo Persson 4:6, 2:6. Stan rywalizacji wyrównała Martyna Kubka, która pokonała Caijsę Hennemann 7:5, 6:1.

Sobota rozpoczęła się od zwycięstwa polskiej pary deblowej. Następnie Martyna Kubka przegrała z Lisą Zaar 6:3, 1:6, 6:7 (4-7), przez co o wyniku spotkania decydował ostatni mecz singlowy, w którym Klimovicova pokonała Hennemann.

Polska bez czołowych zawodniczek

Reprezentacja Polski przystąpiła do spotkania w osłabionym składzie. Z różnych przyczyn w kadrze zabrakło pięciu najwyżej notowanych tenisistek: Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy.

Kolejne rywalki Polki poznają prawdopodobnie w styczniu, choć dokładna data losowania nie jest jeszcze znana. Kwietniowe kwalifikacje wyłonią uczestniczki Billie Jean King Cup Finals 2027.