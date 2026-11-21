Lider rankingu tenisistów, Niemiec Alexander Zverev, wygrał z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 7:6 (7-0), 6:4 i awansował do finału kończącego sezon turnieju ATP Finals w Turynie.

Wcześniej w drugiej parze Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3:6, 6:3, 7:6 (7-1).

Historia spotkań i osiągnięcia

Dla Zvereva i Miedwiediewa było to już 23. spotkanie, które przyniosło dziewiątą wygraną 29-letniego Niemca. W przeszłości wygrywał on turniej ATP Finals w 2018 i 2021 roku.

Z kolei 23-letni Alcaraz ma w dorobku siedem wielkoszlemowych tytułów, a dzięki tegorocznemu zwycięstwu w Australian Open skompletował Karierowego Szlema. W imprezie ATP Finals nie udało mu się jeszcze triumfować.

Niedzielny finał

O tytuł Zverev zmierzy się z Alcarazem po raz czternasty. Na ten moment Hiszpan prowadzi w bezpośrednich meczach 7-6.

Początek niedzielnego finału zaplanowano na godzinę 18.00. Rekordowe siedem zwycięstw w ATP Finals ma na swoim koncie Serb Novak Djoković.