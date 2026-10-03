Zofia Nowakowska - kim jest? To z nią zatańczy Krzysztof Kwiatkowski na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

W piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z pewnością nie zabraknie wzruszeń. To właśnie teraz uczestnicy nie wystąpią wyłącznie ze swoimi profesjonalnymi partnerami, ale także ze swoimi bliskimi. Towarzyszką Krzysztofa Kwiatkowskiego w odcinku rodzinnym będzie jego wieloletnia partnerka, Zofia Nowakowska. Co o niej wiemy? Para poznała się w innym hicie Polsatu!

Zofia Nowakowska i Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski uczestniczy w "Tańcu z Gwiazdami" w duecie z Sarą Janicką. Para nr 1 idzie przez kolejne odcinki jak burza, a teraz przygotowuje się do występu w odcinku rodzinnym. Dołączy do nich partnerka aktora, wokalistka Zofia Nowakowska. Para poznała się w 2017 roku na planie innego programu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kwiatkowski zajął szóste miejsce, a Nowakowska wygrała pierwszy odcinek jako Jennifer Lopez i ostatecznie wywalczyła czwarte miejsce.

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Zofia Nowakowska - wiek, ile ma lat

Zofia Nowakowska urodziła się 25 lutego 1988 roku. To oznacza, że obecnie ma 38 lat. Jest o dwa lata młodsza od Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zofia Nowakowska - skąd pochodzi, wykształcenie

Wokalistka pochodzi z Kościana w województwie wielkopolskim, gdzie uczyła się śpiewu i ukończyła szkołę podstawową oraz gimnazjum. Następnie przeniosła się do Warszawy. Tam zdała maturę w Liceum im. Agnieszki Osieckiej i ukończyła studia psychologiczne.

Zofia Nowakowska - utwory, Rubik, Taniec z Gwiazdami

Wokalistka stawiała swoje pierwsze kroki w teatrze Studio Buffo, w tym w legendarnym musicalu "Metro". Następnie dołączyła też do załóg innych warszawskich teatrów, jak i rozpoczęła karierę muzyczną. Od 2007 roku blisko współpracowała z Piotrem Rubikiem. Poza tym, Zofia Nowakowska ma w swoim dorobku zawodowym role dubbingowe. Mogliśmy też ją usłyszeć w "Tańcu z Gwiazdami". Wokalistka należy bowiem do orkiestry Tomasza Szymusia, która od lat gra na żywo w programie.

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Zofia Nowakowska - wzrost

Niestety, informacje o wzroście wokalistki nie są publicznie dostępne.

Zofia Nowakowska - Instagram

Partnerkę Krzysztofa Kwiatkowskiego można śledzić w mediach społecznościowych. Zofia Nowakowska prowadzi konto na Instagramie pod nazwą @zosia_nowakowska_official.

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