Sofia czy ktoś inny? Bułgaria wybiera miasto, w którym odbędzie się Eurowizja 2027

Gdzie pojadą uczestnicy przyszłorocznej Eurowizji? Jak na razie, wiemy jedynie, że będzie to Bułgaria, która w maju sięgnęła po swoje pierwsze w historii zwycięstwo. Świętujący triumf "Bangarangi" kraj otworzył oficjalnie proces wyboru miasta-gospodarza. Czy padnie na oczywisty wybór, a może organizatorzy zaskoczą swoimi pomysłami na bałkańskie show?

Bułgaria wygrała Eurowizję 2026. Nadawca liczy na pomoc rządu

Z największą w historii przewagą punktową bułgarska gwiazda popu Dara Jotowa wygrała 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Jubileuszowe zwycięstwo z hitem "Bangaranga" dało jej status wręcz narodowej bohaterki, a świętowaniu na ulicach kraju nie było końca. Popularna wokalistka, która wcześniej m.in. zasiadała w fotelu trenerki w bułgarskim "The Voice", trafiła nawet do notowań amerykańskiego "Billboardu".

Mimo entuzjazmu nie brakuje jednak obaw o kłopoty finansowe. Bułgarski nadawca publiczny BNT liczy na pomoc ze strony rządu Rumena Radewa. Zwycięzcy Eurowizji 2026 wraz z początkiem roku przeszli na euro, a w kwietniu przeprowadzili ósme w ciągu pięciu lat wybory parlamentarne. Dynamiczna sytuacja polityczna rodzi więc obawy.

Przygotowania ruszyły. Wybór gospodarza jeszcze latem

Na jedenaście miesięcy przed imprezą trwają już gorączkowe przygotowania. 8 czerwca ruszył formalny proces wyboru miasta-gospodarza spośród czterech kandydatur. Władze telewizji BNT spotkały się z burmistrzami wszystkich tych miejscowości, zapowiadając podjęcie ostatecznej decyzji najpóźniej w ostatnim tygodniu lipca.

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Eurowizja 2027: Sofia kontra mniejsze miasta. Jakie są wymogi?

Gdzie odbędzie się Eurowizja 2027? Murowanym faworytem jest Sofia - stolica i największe miasto w Bułgarii, której kandydaturę od samego początku otwarcie wskazywał sam bułgarski nadawca. Konkurs trafiłby wtedy do Pałacu Kultury i Sportu, hali z lat 60., której renowacja zakończyła się w 2015 roku, by wkrótce ugościć Eurowizję Junior. Zgłosiły się także trzy inne miejscowości: czarnomorski resort Burgas z otwartą w 2023 roku halą oraz znacznie mniej prawdopodobne miasta Płowdiw i Warna.

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Z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się ogłoszenia Sofii lub ewentualnie Burgas. Decyzję podejmą wspólnie telewizja BNT i Europejska Unia Nadawców (EBU), uwzględniając w analizie liczące kilkaset stron wymagania, w tym m.in.:

dobre połączenia lotnicze z innymi krajami i odpowiednio dużą bazę hotelową; zamkniętą arenę mogącą pomieścić co najmniej 10 tysięcy widzów, dostępną na okres ośmiu tygodni; arenę z odpowiednim wyposażeniem technicznym, nośnym zadaszeniem i ochroną; przestrzeń na centrum prasowe, Ceremonię Otwarcia czy też Eurovision Village i inne atrakcje wokół widowiska.

Jak na razie, udział w Eurowizji 2027 deklaruje ośmiu nadawców publicznych, w tym powracająca po przerwie Macedonia Północna. W 2026 roku udział wzięło 35 krajów - najmniej od ponad dwóch dekad w konsekwencji bojkotu związanego z dalszymi startami Izraela.

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