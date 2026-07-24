Letnia Grand Prix w Wiśle. Kto powalczy o zwycięstwo?

Kto wystartuje w reprezentacji Polski?

Polski Związek Narciarski przekazał oficjalne informacje o składzie kadry na nadchodzące zawody. Wiadomo już, jacy zawodnicy pojawią się na starcie rywalizacji. Przed własną publicznością zaprezentuje się grupa dziesięciu powołanych reprezentantów Polski. Wśród zgłoszonych skoczków znaleźli się Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Łukasz Łukaszczyk i Kacper Tomasiak.

Druga część polskiego składu również budzi ogromne zainteresowanie kibiców. Na skoczni swoje umiejętności zaprezentują Kamil Waszek, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła. Do rywalizacji w letnich zawodach zgłoszono także zmagania kobiet. W żeńskich konkursach wystartują Kamila Karpiel i Anna Twardosz.

Kiedy odbędą się zawody w Wiśle?

Zmagania na polskim obiekcie oficjalnie rozpoczną tegoroczny cykl letniej rywalizacji. Zawody w Wiśle odbędą się w dniach 1-2 sierpnia. Będzie to pierwsza okazja w nowym sezonie, aby zobaczyć skoczków w międzynarodowej stawce. Następne konkursy tego cyklu zostaną rozegrane tydzień później w miejscowości Courchevel na terenie Francji.

Uczestnicy pierwszych zawodów będą walczyć o cenne punkty do klasyfikacji generalnej. Inauguracja w Polsce zawsze wiąże się ze sporymi oczekiwaniami fanów sportów zimowych. W zeszłym roku w letniej GP triumf odniósł niemiecki zawodnik Philipp Raimund. Czas pokaże, kto tym razem najlepiej poradzi sobie na samym początku letnich zmagań.