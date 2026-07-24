Pamiętacie Isis Gee? Dawno niewidziana piosenkarka wraca do Polski na wyjątkowy koncert

W 2004 roku amerykańska artystka polskiego pochodzenia postawiła na wielkie zmiany i przeprowadziła się do Warszawy. Z nieocenionym wsparciem świeżo upieczonego męża Adama - Tamara Gołębiowska (z domu Wimer) wydała jako Isis Gee debiutancki singiel "Hidden Treasure", który podbił notowania radiowe nad Wisłą. Tak zaczęła się fala jej sukcesów. Po kilku latach wyjechała jednak z Polski i wielu słuchaczy zdążyło o niej zapomnieć; wkrótce będzie okazja do nadrobienia strat.

Isis Gee - Taniec z Gwiazdami i Eurowizja. Gdzie podziała się wokalistka?

Po sukcesie singla zapowiadającego pierwszy album Isis Gee, zawodowo zajmująca się muzyką od końca lat 80., wystartowała w "Tańcu z Gwiazdami". Tajemnicza artystka zza oceanu szybko rozkochała w sobie widownię, dochodząc mimo poważnej kontuzji do dziewiątego odcinka. W parze z nieżyjącym już tancerzem Żorą Korolyovem zajęła piąte miejsce. Kilka miesięcy później poszła o krok dalej, zgłaszając singiel "For life" do polskich preselekcji do Eurowizji 2008. Zdecydowanie wygrała konkurs, a ze swoją balladą w Belgradzie jako pierwsza reprezentantka Polski pomyślnie przeszła przez półfinał. W Wielkim Finale szczęścia, niestety, zabrakło i Isis Gee uplasowała się na przedostatnim miejscu.

Wkrótce potem zdawać się mogło, że słuch po wnuczce polskiej adwokatki z Seattle zaginął. W rzeczywistości, Tamara i Adam Gołębiowscy po prostu wyprowadzili się z kraju i zamieszkali na stałe we Włoszech, co nie znaczy, że wokalistka porzuciła swoją pasję.

Piosenkarka przeszła metamorfozę. Poważnie też chorowała

Dziś artystka jest znana jako Tamara Gee i nie przypomina już dawnej siebie. Jej wizerunkowa przemiana od czasu do czasu budzi medialne zainteresowanie, a na przestrzeni lat wygląd artystki budził różne, często przykre komentarze. U szczytu sławy w 2007 roku Isis była posądzana o transpłciowość, co - jak powiedziała wówczas w wywiadzie z "Super Expressem" - sprawiało jej większy ból, niż przebyta kilka lat wcześniej choroba nowotworowa.

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Później artystka dalej zmagała się z kłopotami zdrowotnymi. Wiele niepokoju wzbudziły słowa jej męża z prośbą o modlitwę, gdyż Tamara doświadcza przewlekłego bólu. Osobiste problemy nie doprowadziły jednak do zerwania z muzyką i dawno niewidziana w Polsce piosenkarka szykuje właśnie swój powrót do Warszawy.

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Tamara Gee wraca do Polski z wyjątkowym projektem. Złoży hołd wielkiej artystce

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnych profili w mediach społecznościowych, Tamara Gee postanowiła wystartować z wyjątkowym projektem dla fanów w Polsce. Była reprezentantka naszego kraju na Eurowizji zapowiada występy poświęcone wybitnym wokalistkom światowej sławy, rozpoczynając od koncertu "A night of Celine".

W warszawskim klubie MOXO Tamara wykona covery kultowych utworów Céline Dion. Wydarzenie odbędzie się 20 września br., a bilety są dostępne na platformie eBilet.pl.

"Zaraz się zacznie coś wyjątkowego. Jestem niezwykle szczęśliwa, że wracam do Polski we wrześniu! Nie mogę sobie wyobrazić bardziej znaczącego miejsca niż Warszawa, żeby pokazać moje nowe show 'Colors of a diva' - świętując najlepsze kobiece głosy w historii muzyki. [...] A to tylko początek... Nadejdzie dużo więcej! Więcej muzyki, więcej niespodzianek i nowa strona mojego muzycznego świata... Już wkrótce!" - czytamy.

Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE Pytanie 1 z 12 Kto jest na zdjęciu? Michał Szpak - „Color of Your Life” Marcin Mroziński - „Legenda” RAFAŁ - „The Ride” Następne pytanie