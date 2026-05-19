Jak Bułgaria da radę zorganizować Eurowizję 2027? To dla nich ogromne wyzwanie finansowe

Bułgaria organizatorem Eurowizji 2027

Bułgaria po raz pierwszy wygrała Eurowizję. To oznacza, że 71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się właśnie tam. Wydarzenie wraca na Bałkany po aż 19 latach. Tyle w przyszłym roku minie od Eurowizji 2008, która odbyła się w serbskim Belgradzie. Ostatnie edycje organizowały Austria, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy i Holandia, czyli kraje zamożne. Teraz to wyzwanie stoi przed Bułgarią, która jest jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Za zadanie głównie odpowiadać będzie BNT, czyli bułgarska telewizja publiczna.

To historyczny sukces! Historyczny, bo Bułgaria po raz pierwszy wygrywa Eurowizję. W przyszłym roku będziemy świętować 20-lecie członkostwa Bułgarii w UE, będziemy też gospodarzami Eurowizji – czy może być coś lepszego? - mówiła Milena Milotinova, dyrektor generalna BNT.

Tę euforię trzeba jednak przełożyć na odpowiedni efekt. Czy bułgarska telewizja jest w stanie dorównać zachodnim nadawcom?

ZOBACZ TAKŻE: Co to znaczy "Bangaranga"? O czym jest piosenka, która wygrała Eurowizję 2026?

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

BNT liczy na duże wsparcie rządu

BNT to jedna z najsłabiej rozwiniętych telewizji publicznych w Europejskiej Unii Nadawców. Przez 3 lata nie brała udziału w Eurowizji z powodu problemów finansowych, a tegoroczne preselekcje nie mogły pochwalić się spektakularną produkcją. Milena Milotinova jest jednak świadoma, że poziomem przygotowania Eurowizji muszą zbliżyć się do austriackiego ORF, a do tego będą potrzebować pieniędzy publicznych.

Będziemy potrzebować wsparcia. BNT zorganizuje naszą organizację wraz z naszymi partnerami, Europejską Unią Nadawców, która jest organizatorem tego konkursu piosenki. Mają wysokie wymagania, które kraj gospodarz musi spełnić, a my dołożymy wszelkich starań, aby nie tylko im sprostać, ale je przewyższyć - wyjaśnia dyrektor telewizji. Jestem przekonana, że otrzymamy pomoc od rządu. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy rozmowy z władzą wykonawczą, mamy też wsparcie ze strony przedstawicieli władzy ustawodawczej, którzy zadzwonili, aby pogratulować nam tego wielkiego sukcesu - dodaje.

Które miasto zorganizuje Eurowizję 2027?

Najpoważniejszym kandydatem do zorganizowania Eurowizji 2027 jest bułgarska stolica. Już kilka godzin po zwycięstwie Dary telewizja zapowiedziała, że zaprasza do Sofii. To najbardziej logiczna kandydatura. Sofia ma największą bazę noclegową, metro, największe lotnisko w kraju i przede wszystkim największą arenę widowiskową. Arena 8888 jest w stanie pomieścić około 17 tysięcy osób, a dodatkowo ma już małe doświadczenie jako miejsce organizacji Eurowizji Junior 2015. Chętnych jest jednak więcej! Na organizacji liczy popularny kierunek turystyczny - Burgas. Miasto nad Morzem Czarnym jest dobrze rozwinięte ze względu na turystykę wakacyjną, a dodatkowo jest tam nowa hala Arena Burgas, która mieści około 15 tysięcy osób. To jedyna kandydatura, która realnie może zagrozić stolicy. Na organizację chętna jest również Warna, z której pochodzi Dara. Problem w tym, że miasto nie posiada odpowiedniego obiektu. Decyzja zostanie podjęta wspólnie przez BNT i EBU prawdopodobnie w wakacje.