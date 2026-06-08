Polska wygrała Eurowizję dla Młodych Muzyków, ale jej nie zorganizuje. Dlaczego?

Michał Stochel przyniósł Polsce już czwarte zwycięstwo w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków - wydarzeniu Europejskiej Unii Nadawców, które od ponad czterech dekad otwiera utalentowanym instrumentalistom drogę do światowej kariery. Konkurs dla wyspecjalizowanej w muzyce klasycznej młodzieży od przyszłego roku stanie się wydarzeniem corocznym, jednak już pewne jest to, że na pewno nie trafi nad Wisłę.

Michał Stochel wygrał Eurowizję. Młody Muzyk Roku 2026 gra na akordeonie

Młody akordeonista z Podkarpacia najpierw wygrał transmitowany przez TVP Kultura konkurs Młody Muzyk Roku. W ten sposób został reprezentantem Polski w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków, który 6 czerwca zorganizowała w Erywaniu ormiańska telewizja publiczna. W stolicy Armenii Michał Stochel nie miał sobie równych i wygrał głosowanie jury, pokonując artystów z dziesięciu innych krajów. Wcześniej polska publiczność mogła go poznać za sprawą programu rozrywkowego "Mam Talent!".

Eurowizyjne zwycięstwo zapewniło mu brawurowe wykonanie "Concerto Classico" polskiego kompozytora, Mikołaja Majkusiaka. Sukces sprawił, że we wszystkich odsłonach Eurowizji organizowanych przez Europejską Unię Nadawców (EBU) Polska ma łącznie dziesięć zwycięstw. Stawia to nas na trzecim miejscu wśród wszystkich uczestniczących w nich państw.

Eurowizja dla Młodych Muzyków zmienia reguły. Będzie się odbywać częściej

Jak mówiło się jeszcze przed ostatnią edycją, Europejska Unia Nadawców planuje zmiany w formacie. Do tej pory, od 1982 roku, Eurowizja dla Młodych Muzyków odbywała się tylko w latach parzystych, z przerwą w 2020 roku z powodu pandemii covid-19. Podczas tegorocznego finału potwierdzono, że od teraz ten konkurs będzie można oglądać co rok. Jak przekazała przedstawicielka EBU, organizatorom zależy na większej promocji tego formatu dla zdolnej młodzieży oraz stabilnej organizacji. Z uwagi na panujące ograniczenia, w Eurowizji dla Młodych Muzyków będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 11-12 nadawców publicznych, a koszt udziału ma być proporcjonalny do zmian inflacji.

20

Dlaczego Polska nie będzie gospodarzem?

W przeciwieństwie do popularnego Konkursu Piosenki Eurowizji, w pozostałych wydarzeniach EBU zwycięska telewizja nie zostaje automatycznie organizatorem kolejnej edycji, choć może faktycznie otrzymać takie prawo. Gratulując Michałowi wygranej, ministra kultury Marta Cienkowska zapowiedziała na platformie X, że za dwa lata Eurowizja dla Młodych Muzyków odbędzie się w Polsce. Najpewniej jednak szefowa resortu nie wiedziała o wprowadzonych przez EBU zmianach i przeprowadzonym już wyborze gospodarza na przyszły rok.

Eurowizja dla Młodych Muzyków 2027 z pewnością nie odbędzie się w zwycięskiej Polsce. Gospodarzem pierwszej edycji zorganizowanej na rok, a nie dwa, po poprzedniej została ogłoszona już Łotwa. Koncert będzie transmitowany z Great Amber Concert Hall w nadbałtyckiej Lipawie. Póki co, nie wiemy jeszcze, czy swojego reprezentanta wyśle tam Telewizja Polska, ale jeśli tak, zapewne będzie nim kolejny Młody Muzyk Roku. Mimo czterech zwycięstw Polska była gospodarzem tylko jeden raz: po wygranej Bartłomieja Nizioła w 1992 roku kolejny konkurs w roku 1994 odbył się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania