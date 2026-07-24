Radomiak Radom pokonuje Wieczystą Kraków. Emocjonująca końcówka na stadionie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-24 20:15

W rozegranym meczu piłkarskim drużyna Radomiak Radom wygrała na własnym obiekcie z zespołem Wieczysta Kraków 2:1. Gospodarze zdominowali przełom pierwszej i drugiej połowy, co pozwoliło im zbudować bezpieczną przewagę. Ekipa Radomiak Radom skutecznie broniła dostępu do własnej bramki w nerwowej końcówce spotkania.

Ręce osób chwytających piłkę na murawie. O emocjonującym meczu Radomiaka z Wieczystą przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce dwóch osób sięgają po brudną piłkę nożną leżącą na zielonej trawie.

Radomiak Radom buduje dwubramkową przewagę

Pierwsza połowa spotkania przebiegała pod dyktando gospodarzy, którzy zdołali udokumentować swoją przewagę tuż przed przerwą. W 43. minucie meczu bramkę dającą prowadzenie zdobył Roberto Alves, uspokajając grę swojego zespołu. Wynikiem 1:0 zakończyła się pierwsza część rywalizacji, którą z trybun śledziło 12 074 widzów.

Zaraz po wznowieniu gry miejscowi zadali kolejny cios. W 49. minucie na listę strzelców wpisał się Jan Grzesik, podwyższając rezultat na 2:0. Sytuacja ta mocno skomplikowała plany przyjezdnych z Krakowa na zdobycie punktów w tym wyjazdowym starciu.

Jak przebiegała końcówka pełna żółtych kartek?

Krakowianie nie zamierzali się poddawać i ruszyli do odrabiania strat. W 57. minucie nadzieję gościom przywrócił Stefan Feiertag, strzelając gola kontaktowego na 2:1. Ostatnie pół godziny przyniosło wiele twardej walki, co poskutkowało licznymi napomnieniami ze strony arbitra Jarosława Przybyła z Kluczborka.

Sędzia pokazał w całym meczu aż osiem żółtych kartek, z czego trzy otrzymali zawodnicy z Radomia, a pięć piłkarze z Krakowa. W doliczonym czasie gry, w 91. minucie, drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Mikkel Maigaard z ekipy gości. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i komplet punktów pozostał na koncie gospodarzy.