Internauci na tropie. Maria Jeleniewska podkochuje się w znanym siatkarzu?

Nie tylko aktorzy, muzycy czy sportowcy znajdują się w centrum zainteresowania, jeśli chodzi o ich sprawy sercowe. Często również wszelkiego rodzaju twórcy internetowi padają ofiarami medialnych spekulacji na temat ich drugich połówek. Po rozstaniu Marii Jeleniewskiej i Kuby Nowosińskiego nie brakowało emocji w sieci, ale teraz obserwatorzy influencerki skupiają się przede wszystkim na jej potencjalnych przyszłych partnerach...

Maria Jeleniewska to topowa influencerka. Wygrała "Taniec z Gwiazdami"

Obserwowana przez setki tysięcy internautów twórczyni internetowa zgromadziła na swoich wirtualnych profilach grono oddanych fanów. Nic więc dziwnego, że gdy wygrała finałowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", wybrzmiały krytyczne komentarze sugerujące jej niesprawiedliwą przewagę. Burza o "wygraną TikToka" z czasem jednak przeminęła, a kolejna fala dużego zainteresowania postacią tańczącej influencerki nadeszła, gdy Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński ogłosili zakończenie swojego kilkuletniego związku.

Niedawno gwiazda Internetu rozstała się z chłopakiem. O Kubanowo też jest głośno

Szeroko komentowane rozstanie, poparte morzem najróżniejszych plotek o obojgu byłych zakochanych, wywołało całą masę komentarzy w mediach społecznościowych. Wiele osób było zdania, że ex-para próbuje publicznie posyłać sobie nawzajem przytyki. Po viralowym coverze opublikowanym przez byłego chłopaka, znanego w sieci jako Kubanowo, Marysia Jeleniewska postanowiła przerwać milczenie, ewidentnie dając do zrozumienia, że ma dość oznaczania ją pod śpiewem Nowosińskiego. "Zaraz was zacznę blokować" - skwitowała na TikToku.

Internetowi detektywi nie mają wątpliwości. Wiedzą, w kim podkochuje się Jeleniewska

Teraz rozpoczyna się nowy rozdział sagi dotyczącej życia osobistego popularnej influencerki. Jej fani tłumnie dyskutują w internecie, kim jest tajemniczy chłopak, który ma się podobać zdobywczyni "Kryształowej Kuli". Spekuluje się, że chodzi o znanego siatkarza, od niedawna mieszkającego w Polsce po powrocie z zagranicznego kontraktu. To Tomasz Fornal!

Sportowiec do jednego ze swoich filmików w sieci dołączył niedawno wspomniany już cover w wykonaniu Kubanowo. Jeleniewska, która wcześniej miała raczej dość tego tematu, zamieściła pod nagraniem komentarz: "świetny gust muzyczny" - kpiąc wręcz z byłego chłopaka. Sportowiec pospieszył z odpowiedzią: "gust muzyczny to odważne określenie", a internauci natychmiast rozpoczęli swoje śledztwo.

Po sieci krążą już analizy tego, jak Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal polubili sobie nawzajem zdjęcia na Instagramie. Ponadto influencerka sama zdradziła, że podoba jej się pewien blondyn. Czy kroi nam się nowy medialny związek, a może oboje są tylko zakumplowanymi singlami? Czas pokaże...

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Sonda Czy Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal pasują do siebie? Tak, byliby świetną parą! Nie, to dwa różne światy! Nie wiem / Nie interesuje mnie to