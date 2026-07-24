Ekstraklasa. Pogoń Szczecin ulega Legii Warszawa w ostatnich sekundach spotkania

Zoran Arsenić bohaterem drużyny z Warszawy

Spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa od pierwszej minuty zapowiadało się jako niezwykle wyrównane starcie. Przez cały regulaminowy czas gry żadna ze stron nie potrafiła znaleźć drogi do bramki rywala, co skutkowało wynikiem bezbramkowym do 90. minuty. Kluczowym momentem okazała się szósta minuta doliczonego czasu gry. Właśnie wtedy Zoran Arsenić pokonał bramkarza gospodarzy, zapewniając warszawskiej drużynie cenny komplet punktów. Był to jedyny gol, jaki obejrzało ponad dwadzieścia tysięcy kibiców na stadionie w Szczecinie.

W barwach gospodarzy od początku wystąpił bramkarz Valentin Cojocaru, przed którym operowali między innymi Linus Wahlqvist oraz Dimitris Keramitsis. Trener szczecinian dokonał w drugiej połowie kilku zmian, wpuszczając na boisko w 62. minucie Kamila Grosickiego i Fredrika Ulvestada. Żółtą kartką w zespole Pogoni Szczecin ukarany został Leo Borges. Mimo prób odświeżenia formacji w końcówce spotkania, kiedy na murawie pojawili się Filip Cuić oraz Jan Biegański, gospodarze nie zdołali utrzymać czystego konta. Zmiany te ostatecznie nie przyniosły oczekiwanego przełamania w ofensywie.

Jak wyglądał skład zwycięskiej drużyny?

Zespół Legii Warszawa rozpoczął to wyjazdowe spotkanie z Otto Hindrichem w bramce oraz Rafałem Augustyniakiem i Kamilem Piątkowskim w formacji defensywnej. Szkoleniowiec gości również zdecydował się na strategiczne roszady w końcowej fazie rywalizacji. Oprócz strzelca decydującej bramki na boisku pojawił się Arkadiusz Reca. Zmiany te wprowadzono w 88. minucie, zastępując Roberta Dezila oraz Rubena Vinagre, co ostatecznie przyniosło stołecznej drużynie wymierny efekt punktowy. Wcześniej plac gry opuścili między innymi Bartosz Kapustka i Łukasz Zjawiński.

Sędzią głównym tego emocjonującego starcia był Bartosz Frankowski z Torunia. Arbiter nie miał wielu powodów do wyciągania kartek, jednak w drużynie gości upomnienie otrzymał Wojciech Urbański. Oficjalna frekwencja na trybunach wyniosła dokładnie 20 757 widzów. Zacięta rywalizacja na poziomie piłkarskiej Ekstraklasy ponownie udowodniła, że losy meczu mogą odwrócić się w ułamku sekundy. Pogoń Szczecin kończy tę kolejkę bez punktów, natomiast Legia Warszawa wraca do stolicy ze skromnym, ale bardzo cennym zwycięstwem.