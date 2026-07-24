Stanisław Rozenek szczęśliwie zakochany w Paryżu. Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan pokazał dziewczynę!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Jacek Rozenek wiodą dziś życie w nowych związkach, a starszy z ich synów jest już dorosły. Stanisław Rozenek studiuje na wymarzonej uczelni za granicą, w pełni wykorzystując ten czas nie tylko na rozwój wiedzy i umiejętności, ale ewidentnie także na życie towarzyskie i uczuciowe.

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Syn Rozenków studiuje w Paryżu. Na jakim kierunku?

Stanisław Rozenek w czerwcu br. skończył 20 lat. Jak relacjonowała jego dumna mama, dostał się na studia w Paryżu, gdzie zamieszkał w akademiku o dość wysokim standardzie. Według medialnych doniesień, miesięczny czynsz wynosi tam w przeliczeniu aż 4600 złotych! Sam zainteresowany zdradził, że jest studentem pierwszego roku projektowania mody na Institut français de la mode, jednej z najlepszych uczelni w tej dziedzinie na całym świecie.

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Choć Stanisław na co dzień zdobywa nową wiedzę i przygotowuje swoje pierwsze profesjonalne projekty modowe, okazało się, że znalazł też czas na miłość. Już od pewnego czasu wiemy o zmianie statusu związku u 20-latka, choć szczegóły relacji z ukochaną pozostają owiane tajemnicą. Wiemy z całą pewnością, że zakochani poznali się na studiach. Ostatnio pierworodny syn Rozenków zrobił wyjątek i wrzucił na instagramową relację urocze zdjęcie z całującą go w policzek partnerką. Znajdziecie je w naszej galerii poniżej.

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Małgorzata Rozenek-Majdan o byciu teściową

Mama zakochanego studenta zdradziła z kolei, że miała już okazję poznać swoją synową. Nie wchodząc w szczegóły, wiele razy Małgorzata Rozenek-Majdan podkreślała swoją dumę z syna. Sama wyjawiła w podcaście "Call me mommy", że miała szczęście do wspaniałych relacji z każdą swoją teściową. Liczy więc, że jej własne doświadczenia przełożą się na dobry kontakt z partnerką Stanisława.

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