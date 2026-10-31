Kto odpadł z Azja Express 31 października 2026? Wynik poruszył fanów

Pary 5. sezonu "Azja Express" 5 w TVN

W 5. sezonie "Azja Express" w TVN wystąpiły łącznie następujące pary.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar – wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, występuje w parze ze swoją partnerką, tancerką Janją Lesar.

– wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, występuje w parze ze swoją partnerką, tancerką Janją Lesar. Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki – tancerka, aktorka i zwyciężczyni 2. Konkursu Tańca Eurowizji tworzy duet ze swoim życiowym partnerem, producentem filmowo-telewizyjnym Piotrem Bukowieckim.

– tancerka, aktorka i zwyciężczyni 2. Konkursu Tańca Eurowizji tworzy duet ze swoim życiowym partnerem, producentem filmowo-telewizyjnym Piotrem Bukowieckim. Małgorzata Socha i Mariusz Szydel – aktorka znana z seriali "Przyjaciółki" czy "BrzydUla" rusza w trasę ze swoim przyjacielem, malarzem Mariuszem Szydlem.

– aktorka znana z seriali "Przyjaciółki" czy "BrzydUla" rusza w trasę ze swoim przyjacielem, malarzem Mariuszem Szydlem. Mateusz Banasiuk i Aldona Banasiuk – aktor znany z "Pierwszej miłości" i "Barw szczęścia" startuje w trasie ze swoją siostrą Aldoną, architektką i projektantką wnętrz.

– aktor znany z "Pierwszej miłości" i "Barw szczęścia" startuje w trasie ze swoją siostrą Aldoną, architektką i projektantką wnętrz. Błażej Król i Robert „DrySkull” Krawczyk – muzyk solowy oraz członek zespołu Kawałek Kulki dołącza do rywalizacji z producentem muzycznym i kompozytorem współpracującym m.in. z Krzysztofem Zalewskim i Dawidem Podsiadło.

– muzyk solowy oraz członek zespołu Kawałek Kulki dołącza do rywalizacji z producentem muzycznym i kompozytorem współpracującym m.in. z Krzysztofem Zalewskim i Dawidem Podsiadło. Zoja Skubis i Maria Jeleniewska – himalaistka i twórczyni internetowa tworzy duet z Marią Jeleniewską, influencerką oraz zwyciężczynią 29. edycji "Tańca z Gwiazdami".

– himalaistka i twórczyni internetowa tworzy duet z Marią Jeleniewską, influencerką oraz zwyciężczynią 29. edycji "Tańca z Gwiazdami". Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk – tancerz klasy „S” i juror "You Can Dance" występuje w parze z bratem Pawłem, przedsiębiorcą z branży instalacyjnej i pasjonatem sportów motorowych.

– tancerz klasy „S” i juror "You Can Dance" występuje w parze z bratem Pawłem, przedsiębiorcą z branży instalacyjnej i pasjonatem sportów motorowych. Adam „Naruciak” Zimmermann i Jakub „dezydery” Stulin – popularny twórca youtube'owy komentujący programy rozrywkowe startuje z Jakubem Stulinem, byłym gamerem, a obecnie twórcą muzycznym.

Z programem pożegnała się już para Skubis i Jeleniewskiej. Odeszli też Naruciak z dezyderami z powodów zdrowotnych tego pierwszego chłopaka. W ich miejsce przywrócono parę, która wcześniej odpadła, czyli Zillmann z Lesar.

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Odcinek 9. "Azji Express" pełny zaskoczeń

W 9. odcinku na zawodników w miasteczku Teluk Intan czekał jeden z najbardziej ekskluzywnych i unikalnych azjatyckich przysmaków - jadalne gniazda jaskółek, pozyskiwane z zastygłej śliny tych ptaków. Wyzwanie wymagało od uczestników zdobycia tego cennego surowca, przyrządzenia go według tradycyjnej receptury oraz skosztowania słynnej zupy z jaskółczych gniazd.

Trzy najszybsze pary, które jako pierwsze dotarły do punktu kontrolnego, stanęły do walki o Amulet w rolniczym Sekinchan. Rywalizacja nawiązywała do Sepak Takraw – widowiskowego, azjatyckiego wariantu siatkonogi. Swój pierwszy amulet zdobyła Edyta Herbuś, która pokonała braci Danilczuków.

Z kolei w bogatym w tradycje Kuala Selangor gracze zmierzyli się z Batu Seremban, czyli zręcznościową grą polegającą na sprawnym podrzucaniu i chwytaniu materiałowych woreczków. Zadanie odbyło się na wzgórzu Bukit Melawati, pośród dawnych armat i żyjących tam dzikich małp, gdzie pod okiem mistrza należy było bezbłędnie zaliczyć cztery poziomy trudności. Dalsza część misji wymagała odnalezienia ulicznych murali i rozwiązania krzyżówki - uzyskane hasło wskazywało drogę do jednej z wizytówek Kuala Lumpur, efektownego Saloma Bridge.

Kto odpadł z "Azji Express" 31.10.2026?

Ostatni etap wyścigu rozegrał się u stóp słynnych wieżowców Petronas Twin Towers. Na mecie zlokalizowanej w Malaysia Tourism Centre prowadząca podsumowała rezultaty z dwóch ostatnich odcinków. Dla duetu z najsłabszym wynikiem punktowym przygoda dobiegła końca - z programem pożegnała się para Błażej Król i Robert „DrySkull” Krawczyk. To oni zdobyli najmniej punktów w konkurencjach, jednocześnie odpadając z show.

- Nie myślimy kategoriach przegrany/wygrany. To, co my odwalili tutaj, to jest historia życia - powiedział Błażej Król.