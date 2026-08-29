Małgorzata Socha w "Azja Express". Dlaczego uwielbiana gwiazda nie wyruszyła w podróż z mężem?

Od ekranowych hitów po survival. Z kim Małgorzata Socha pojechała do Azji?

Małgorzata Socha od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, bawiąc i wzruszając w takich hitach jak "BrzydUla" czy "Przyjaciółki". Tym razem jednak zamieniła telewizyjne studia i luksusowe plany zdjęciowe na błoto, kurz i nieustanną walkę o przetrwanie. Udział gwiazdy w najnowszej edycji "Azja Express" to dla niej ogromne wyzwanie, ale też spełnienie wieloletnich marzeń o podróżniczej przygodzie. Jak sama przyznała, po latach skupiania się na pracy i rodzinie, postanowiła w końcu zrobić coś wyłącznie dla siebie.

Wielu fanów zastanawiało się, z kim uwielbiana aktorka stworzy duet w tym morderczym wyścigu. U boku Małgorzaty Sochy nie zobaczymy jednak nikogo z jej rodziny, lecz bliskiego przyjaciela. Do walki o wygraną stanęła w parze z artystą malarzem, Mariuszem Szydłem. Wspólna podróż z zaufanym kompanem ma pomóc gwieździe przetrwać chwile zwątpienia, których na trasie pełnej niespodzianek z pewnością nie zabraknie.

Dlaczego Krzysztof Wiśniewski został w domu? Prawda o decyzji aktorki

Brak męża u boku Małgorzaty Sochy wywołał w sieci falę pytań. Odpowiedź jest jednak niezwykle prosta i racjonalna. Krzysztof Wiśniewski, z którym aktorka jest w szczęśliwym związku małżeńskim od 2008 roku, z zawodu jest inżynierem i od zawsze skutecznie unika blasku fleszy. Decyzja o tym, by nie brać udziału w głośnym telewizyjnym show, była więc całkowicie naturalna dla kogoś, kto ceni sobie prywatność i trzyma się z dala od show-biznesu.

Kluczowym powodem była również opieka nad trójką ich dzieci: Zofią, Barbarą i Stanisławem. Kiedy Małgorzata wyruszyła walczyć o przetrwanie z jednym dolarem w kieszeni, jej mąż przejął pełnię domowych obowiązków. Aktorka nie kryła wzruszenia podczas pożegnania z pociechami, jednak wiedziała, że pod czujnym okiem taty niczego im nie zabraknie, co pozwoliło jej ze spokojną głową skupić się na azjatyckich zmaganiach.

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Bez makijażu i luksusów. Jak gwiazda poradzi sobie w ekstremalnych warunkach?

Format "Azja Express" to nie są wakacje w pięciogwiazdkowym hotelu. Uczestnicy mają do dyspozycji zaledwie równowartość jednego dolara dziennie na osobę, a o transport i nocleg muszą prosić lokalnych mieszkańców. W tej edycji śmiałkowie pokonują ponad pięć tysięcy kilometrów, przemierzając m.in. Indonezję, Malezję i docierając aż do nowoczesnego Singapuru. Dla Małgorzaty Sochy to powrót do beztroskich lat i szansa na to, by znów poczuć się jak młoda dziewczyna, przed którą świat stoi otworem.

Na trasie aktorka musi zmierzyć się nie tylko z barierą językową, ekstremalnym zmęczeniem i upałem, ale też z własnymi słabościami. Jak wynika z pierwszych relacji z planu, Socha podchodzi do rywalizacji z ogromnym entuzjazmem, udowadniając, że pod maską eleganckiej gwiazdy kryje się twarda i zdeterminowana podróżniczka.

Gdzie i kiedy oglądać program "Azja Express" z udziałem Małgorzaty Sochy?

Nowy sezon zapowiada się na jeden z najbardziej emocjonujących w historii. Walka z czasem, wycieńczające zadania i nieprzewidywalne sytuacje na drodze zweryfikują cierpliwość wszystkich gwiazd i ich partnerów. Widzowie będą mogli śledzić, jak Małgorzata Socha i Mariusz Szydeł radzą sobie w survivalowych realiach i czy ich przyjaźń przetrwa najcięższe próby w egzotycznej scenerii.

Start najnowszej edycji zaplanowano na 5 września. Pełne niesamowitych emocji zmagania uczestników w wyścigu "Azja Express" można śledzić na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. Program będzie również obfitował w zakulisowe relacje dostępne na platformach streamingowych nadawcy, co pozwoli fanom być na bieżąco z każdym etapem tej niezwykłej podróży.

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