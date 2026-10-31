Lech Poznań wygrywa z Wisłą Kraków. Emocjonujące spotkanie w Ekstraklasie

Lech Poznań pokonuje Wisłę Kraków

W spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków 3:1 (0:0). Mecz, który odbył się przy obecności 36 229 widzów, prowadzony był przez sędziego Pawła Raczkowskiego z Warszawy. Mistrzowie kraju, pomimo wcześniejszej porażki w Pucharze Polski z Siarką Tarnobrzeg, kontynuują zwycięską passę w lidze, odnosząc piąte z rzędu zwycięstwo.

Dzięki tej wygranej, zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena zwiększył przewagę nad drugim w tabeli Górnikiem Zabrze do trzech punktów. Co istotne, Lechici mają na swoim koncie jeden mecz rozegrany mniej niż wicelider, co stawia ich w bardzo komfortowej sytuacji w wyścigu o obronę tytułu.

Emocjonująca druga połowa spotkania

Pierwsza połowa meczu nie przyniosła bramek, choć to gospodarze, napędzani przez Patrika Walemarka, stwarzali więcej groźnych sytuacji. Szwedzki zawodnik próbował zaskoczyć bramkarza gości m.in. strzałem z dystansu, który trafił w słupek. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 54. minucie, kiedy to Antoni Kozubal otworzył wynik spotkania, wykorzystując podanie Leo Bengtssona.

Goście z Krakowa szybko odpowiedzieli – zaledwie dwie minuty później Jakub Krzyżanowski strzałem głową doprowadził do wyrównania po dośrodkowaniu Frederico Duarte. Radość podopiecznych Mariusza Jopa nie trwała długo, gdyż już w 57. minucie Patrik Walemark wyprowadził Lecha na ponowne prowadzenie. Wynik meczu na 3:1 ustalił w 64. minucie Yannick Agnero, wykorzystując znakomite podanie Radosława Murawskiego. W końcówce spotkania, w 81. minucie, Angel Rodado z Wisły nie wykorzystał rzutu karnego, posyłając piłkę nad poprzeczką.