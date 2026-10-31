Ekstraklasa siatkarzy. Skra Bełchatów bez szans w starciu z Aluronem

Szybkie zwycięstwo Warty Zawiercie

W meczu na szczycie krajowych rozgrywek siatkarze z Zawiercia zaprezentowali znakomitą formę. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów w trzech krótkich setach. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3 (16:25, 21:25, 16:25).

Dla gospodarzy z Bełchatowa był to trudny sprawdzian, w którym nie potrafili znaleźć skutecznej odpowiedzi na ataki rywali. Warta kontrolowała przebieg wydarzeń na parkiecie od pierwszych piłek, nie dając przeciwnikom większych nadziei na korzystny rezultat.

Jakie składy zaprezentowały obie drużyny?

W barwach PGE GiEK Skry Bełchatów na parkiecie pojawili się m.in. Zouheir El Graoui, Grzegorz Łomacz i Alan Souza. Liderzy zespołu nie byli jednak w stanie przełamać szczelnej defensywy rywali z Zawiercia.

Z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie wystąpił w mocnym zestawieniu. Trener postawił na sprawdzone rozwiązania kadrowe, posyłając do boju takich zawodników jak Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal czy Miguel Tavares Rodrigues, co przyniosło oczekiwany skutek.