Ekstraklasa koszykarek. Triumf wrocławianek w Toruniu

Zwycięstwo Ślęzy na wyjeździe

Mecz pomiędzy Energą Toruń a 1KS Ślęzą Wrocław zakończył się wygraną przyjezdnych 67:62. Wrocławianki konsekwentnie powiększały przewagę przez większość spotkania. W trzech pierwszych kwartach dominowały na parkiecie, wygrywając je odpowiednio 18:13, 12:8 i 20:14.

Gospodynie zerwały się do odrabiania strat w ostatniej odsłonie. Koszykarki z Torunia wygrały czwartą kwartę 27:17, jednak nie wystarczyło to do odwrócenia losów rywalizacji i odniesienia zwycięstwa.

Kluczowe zawodniczki spotkania

Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy 1KS Ślęzy Wrocław zdobyła Deyona Gaston. Zapisała ona na swoim koncie 22 „oczka”. Dobre zawody rozegrały również Ameryst Alston z dorobkiem 18 punktów oraz Digna Strautmane, która dorzuciła 10 punktów. Swój wkład w wygraną miały też Zuzanna Kulińska (9), Weronika Gajda (4), Natalia Rutkowska (2) i Aleksandra Mielnicka (2).

W szeregach Energi Toruń najskuteczniejsza okazała się Tamia Scott, która rzuciła 16 punktów. Kolejne w zestawieniu gospodyń były Elisa Pinzan z 14 punktami i Jack Animam z 12. Pozostałe punkty dla toruńskiego zespołu zdobyły Ewelina Jackowska (7), Ewelina Śmiałek (4), Łucja Grządziela (4), Roksana Makowska (3) oraz Anna Bykowska (2).